Pouvoir aller chez le vétérinaire, quel que soit son niveau de revenu

On va parler de nos chats, chiens, oiseaux…nos animaux de compagnie donc, on les aime mais parfois avec la hausse du cout de la vie on peut moins bien les soigner…mais il y a des solutions.

J’ai découvert cette association : véterinaires pour tous qui existe depuis seulement deux ans. Elle fédère un réseau de vétérinaires solidaires qui sont prêt à aider les propriétaires d’animaux qui ont du mal à faire soigner leur compagnon faute de moyens financiers.

Comment peut-on faire appel à cette association si on est dans cette situation ?

Allez chez le vétérinaire le plus proche de chez vous, ou là où vous allez habituellement et demandez-lui s’il est adhérent de « Vétérinaires pour tous », si ce n’est pas le cas il peut adhérer après avoir fait la consultation ce qui va vous permettre d’obtenir une prise en charge de 66% sur la facture, ce n’est pas négligeable et cela concerne tous les soins y compris l’identification ou la vaccination qui font souvent défaut quand on a un budget serré, c’est ce que m’a expliqué Théo Noguer, secrétaire d’une antenne régionale de l’association.

Et quand un animal n’est pas identifié et qu’on le perd on risque de ne jamais le retrouver, quant à la vaccination c’est évidemment un enjeu de santé publique.

Quelles sont les conditions pour se faire aider par cette association « Vétérinaires pour tous » ?

Pour que vous n’ayez que 33% de la facture à payer et que les 66% soient pris en charge par le vétérinaire soignant et l’association (50-50), il faut entrer dans une de ces situations :

Bénéficier du RSA, de l’allocation adulte handicapé, l’allocation de solidarité spécifique ou aux personnes âgées. Ou encore être étudiant boursier, apprenti majeur, sans domicile fixe ou réfugié ukrainien.

Il faut aussi rappeler que dans certains cas, le soin est gratuit si son animal est en situation critique

C’est vrai, les vétérinaires aussi ont leur serment : « le serment de Bourgelat » avec cette idée : des soins pour les pauvres et les riches. Notamment pour une urgence, vous ne trouverez jamais porte close et pour le reste vous avez désormais la solution…

