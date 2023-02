Ramasser des déchets peut vous faire gagner des bons d'achat auprès de marques engagées

Cela est possible avec Trashback : vous voyez un déchet sur votre chemin ? Vous le ramassez, vous le mettez dans une poubelle et en échange vous gagnez des bons d’achat et des réductions auprès de marques partenaires. Explications.

Cette application vous permet de faire des économies si vous ramassez des déchets. © Maxppp - BELPRESS/MAXPPP

Il y a une petite procédure à suivre pour vérifier la réalité de ce petit geste…Il faut prendre en photo le déchet par terre, le géolocaliser, puis prendre une photo du même déchet dans une poubelle. Cela permet alors à l’application de valider l’action et de vous faire gagner des points. Au plus vous ramassez du volume au plus vous en gagnez : 6 points la bouteille en plastique, 100 points les 10 bouteilles en verre de bière. Et ce qui est assez drôle c’est qu’il y a un classement, si vous regardez vous verrez que certains utilisateurs sont très impliqués ! Des points contre des bons d’achat Voilà, des bons d’achat ou des réductions auprès de marques partenaires. Et c’est le2ème aspect intéressant de Trashback : les partenaires sont cohérents avec la démarche. Toutes les entreprises présentes sur l’application sont dans une démarche de consommation responsable. Et ça c’est important pour Claudia qui est inscrite sur Trashback . Des entreprises engagées Et c’est vrai que les entreprises partenaires sont engagées et il y en a pour tous les goûts : beauté, tech, sport, maison… Des décorations en laine des Pyrénées, des accessoires en cuir recyclé, des smartphones reconditionnés…C’est cohérent et grâce à vos points vous aurez 5 ou 10% de réduction, une carte cadeau de 150 euros ou un bon d’achat de 25 euros par exemple. Partagez vos bons plans face à la vie chère avec Valère Corréard pour en faire profiter les auditeurs de France Bleu !