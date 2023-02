Récupérateurs d'eau de pluie : les aides à l'achat

Direction le Pas-de-Calais aujourd’hui, où une collectivité aide financièrement les personnes qui veulent s’équiper d’un récupérateur d’eau de pluie…

De plus en plus de collectivités aident à l'achat d'un récupérateur d'eau

Avec la communauté de Communes du Pays de Lumbres et une aide qui peut aller jusqu’à 160 euros. 80 si la capacité de la cuve est supérieure à 300 litres et 80 de plus si vous installez un système pour les toilettes ou le lave-linge.

D’autres collectivités ont mis en place ce type d’aide : Grand Paris Seine Ouest , la Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer également, qui est aussi dans le Nord-Pas-de-Calais d’ailleurs.

L'eau de pluie a plusieurs destinations

Pour le jardin c’est vraiment un plus, on se souvient de la sécheresse exceptionnelle de l’été dernier, des arrêtés préfectoraux sur l’utilisation de l’eau potable, un récupérateur d’eau de pluie est une solution très concrète. Et selon sa capacité, vous pouvez en effet aller plus loin, et utiliser cette eau pour laver le linge ou encore vos toilettes.

L’utilisation de l’eau de pluie est encadrée légalement

Notamment pour éviter tout risque sanitaire. Nous sommes de plus en plus incités à faire attention à notre consommation d’eau potable mais pas à n’importe quel prix…La règle est claire : il ne faut pas que cette eau soit ingérée, aucun contact alimentaire donc. Car cette eau peut être souillée…que ce soit en ruisselant sur votre toiture, ou même des bactéries peuvent apparaitre pendant son stockage.

Des tarifs très variables

Si c’est un système basique de cuve sous une gouttière, non ce n'est pas trop cher. Une centaine d’euros pour 300 litres…mais là ce sera juste pour arroser ponctuellement, par contre si vous voulez un circuit d’eau alternatif à l’eau potable c’est plusieurs milliers d’euros…A terme cela reste un investissement intéressant puisque l’eau potable qu’on utilise pour les besoins alimentaires représente moins de 10% de notre consommation…

Partagez vos bons plans face à la vie chère avec Valère Corréard pour en faire profiter les auditeurs de France Bleu !