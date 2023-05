Récupérateurs d'eau de pluie : quelles aides à l'achat ?

Zoom sur une installation que de plus en plus de français veulent mettre en place chez eux : le récupérateur d’eau de pluie…Il existe des aides dans certaines régions pour s'équiper.

De plus en plus de français décident d'installer un récupérateur d'eau de pluie dans leur jardin

Que ce soit pour arroser, laver sa voiture, ou même son linge : on va faire des économies sonnantes et trébuchantes en évitant d’utiliser de l’eau potable, et on va participer à lutter contre cette sécheresse qui s’invite sur fond de dérèglement climatique. Jetez un œil sur la carte publiée sur francebleu.fr qui identifie les risques de sécheresse en France vous comprendrez vite : 26 départements sont déjà exposés.

La sécheresse, le prix de l’eau aussi, un ami qui a un plan pour s’équiper… c’est ce qui a motivé Cédric pour installer 3 récupérateurs d’eau chez lui à Boutiers-Saint-Trojan en Charentes, et rien de bien compliqué en pratique.

Un récupérateur d’eau de pluie est donc une solution de bon sens, mais ce n’est pas donné à l’achat…

C’est vrai, même si on n’est pas obligés d’installer de suite un modèle de 5000 litres, tout dépend de ses besoins bien sûr et puis il va falloir le remplir et on commence à être tard dans l’année..la saison des pluies c’est fini. Mais si vous partez sur un petit modèle pour commencer, comptez entre 50 et 100 euros pour 300 litres quand même

C’est donc un investissement….mais il y a des aides publiques pour nous aider à passer cette barrière du prix ?

Oui avec une contrainte : c’est du local. Il y a près de 80 collectivités qui ont une politique incitative pour aider les citoyens à acheter ou installer le matériel nécessaire. Voici une carte avec les collectivités investies pour vous aider à acheter un récupérateur d'eau de pluie .

Pour la communauté de communes Chinon-Vienne-Loire : c’est une subvention qui peut aller jusqu’à 50% du prix, à Toreilles dans les Pyrénées Orientales la mairie vous propose une aide de 40 euros, A Limas dans le Rhône c’est jusqu’à 100 euros. Un dernier exemple, si vous habitez sur la commune de Liévin dans le Nord-Pas-de-Calais vous pourrez bénéficier d’une aide de 50 euros par mètre cube dans la limite de 500 euros.

