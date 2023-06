Revendre ses fruits et légumes du potager, quelles sont les règles applicables ?

Voici un bon plan pour avoir un complément de revenu et peut être au passage éviter de gaspiller des aliments : revendre une partie de la récolte de son potager. Explications.

En revendant les surplus de votre potager, tout simplement. Le principe est simple et j’y ai repensé ce week-end quand j’ai vu que mes plants d’artichauts allaient être très généreux…Impossible pour nous de manger la centaine d’artichauts, une fois qu’on a fait le tour de nos proches il en reste une trentaine…au prix que ça coûte ce serait dommage de les perdre. Et bien sûr cette expérience peut s’appliquer sur tous les fruits et légumes du potager.

Il existe des sites internet qui facilitent la mise en relation de consommateurs

Absolument, ils sont parfois locaux comme oly-local.com , ou nationaux,comme lepotiron.fr , cavientdujardin.com ou encore fruitandfood.fr.

Donc vraiment si vous avez du rabe, n’attendez pas et essayez de revendre votre récolte ou en tout cas pensez à qui vous allez la donner…

Est-ce que c’est légal de revendre les surplus de son potager d’ailleurs ?

Alors oui, mais pas dans n’importe quelles conditions, il faut respecter trois critères cumulatifs, c’est que nous explique Maître Jean-Baptiste Farré, avocat au barreau de Paris.

Et une deuxième question se pose, si ces revenus d’appoint sont légaux, est-ce qu’on doit les déclarer au fisc, en d’autres termes, est-ce qu’on va payer des impôts dessus ? Maître Farré nous répond..

