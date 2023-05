S'habiller en seconde main, une évidence face à l'inflation pour Nathalie

Ce sont vos propositions. Comment faire face au coût de la vie, c'est le thème de cette nouvelle consultation France Bleu avec make.org. Aujourd'hui, Nathalie nous propose d'acheter nos vêtements en seconde main.

Encore une fois la seconde main s’impose quand on veut faire des économies et bien sûr sans renoncer à son look…

C’est vrai, la seconde main est souvent une solution, il faut dire qu’on produit tellement de vêtements neufs, que l’offre est quasiment intarissable. On peut s’habiller des pieds à la tête avec des vêtements de qualité en très bon état. A la clé des économies de l’ordre de 70 à 90% et un geste très efficace sur le plan environnemental mais aussi social.

Avec une offre importante en ligne mais aussi dans nos villes et villages …

Vous avez bien sûr le géant Vinted et des dizaines d’autres mais également des sites spécialisés pour les plus petits comme les P’tites Z’occaz dont je vous ai parlé. Et sinon les bourses aux vêtements, les vide-greniers, les ressourceries…Pour Nathalie, auditrice de France Bleu, c’est plutôt autour de chez elle à Venerque dans le Sud-Ouest qu'elle chine.

Sa proposition envoyée dans le cadre de la grande consultation citoyenne France Bleu avec make.org « s’adapter au coût de la vie »… "Il faut acheter ses vêtements dans des friperies, chez Emmaüs, vide grenier. Donner ses vêtements ou les vendre en ligne."

