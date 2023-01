Si vous ne prenez pas cette autouroute, vous pouvez gagner de l'argent !

C’est la métropole de Lille qui va mettre ce système en place sur deux axes autoroutiers : l’A1 (Paris-Lille) et l’A23 (Valenciennes-Lille).

Une mesure incitative

En fait, on va surtout motiver les gens à ne plus être seuls dans leur voiture : on les appelle les auto-solistes..Le but est de lutter contre des embouteillages qui ne font qu’empirer dans la région avec une pollution de l’air qui s’aggrave.

C’est pour ça que la métropole Lilloise va s’inspirer d’une idée qui est née il y a dix ans à Rotterdam en Hollande.

Concrètement comment cela va se passer ?

Pour toucher la somme de 2 euros par trajet évité il ne faudra pas prendre sa voiture seul sur les heures de pointe en semaine : 7h-9h et 16h30-18h30. Il faudra aussi s’inscrire sur un site internet car il faut se porter volontaire, le système fonctionne avec un système de lecture de plaques d’immatriculation.

Après à vous de trouver l’alternative : bus, train, covoiturage, télétravail…Ce qui au passage va être assez vertueux : ça nous incite à nous interroger sur les solutions de déplacement existantes et si on trouve chaussure à son pied, tout est en général moins cher que la voiture !

La métropole attend que beaucoup de gens laissent leur voiture au garage

L’objectif de 6% de baisse du trafic a été évoquée, après il faudra voir si beaucoup de gens prennent la voiture par simple réflexe ou pour le confort ou parce qu’ils n’ont juste pas le choix…On en saura plus lorsque l’expérimentation sera déployée en septembre prochain…à voir si d’autres villes de France se lancent dans ce type d’aventure…

