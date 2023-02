Un atelier de formation en cuisine...anti gaspi !

Direction Bordeaux aujourd’hui, pour suivre un atelier de formation à la cuisine un peu particulier avec un objectif : moins gaspiller de nourriture.

Un cours de cuisine un peu particulier, animé par une conseillère écoresponsable : Sandrine Costarramone. Dans cet atelier, vous allez réapprendre à cuisiner vous-mêmes, à faire attention aux produits, à gérer votre temps aussi. Objectifs : manger mieux, se faire plaisir, prendre soin de sa santé et faire des économies.

Les produits industriels sont souvent pointés du doigt pour leur impact sur la santé notamment

Et l’environnement, et le budget, car contrairement à ce qu’on peut penser, c’est plus rentable de cuisiner des produits frais, de saison que de l’ultra transformé. Et autant dire qu’on ne parle pas d’un détail dans le budget d’une famille. L’alimentation c’est 20% des dépenses. 3600 euros par an en moyenne par français.

Et dans ces dépenses d’ailleurs, le premier poste, c’est la viande, qui pèse autour de 25% du total, donc dès qu’on réduit un peu sur ce point et qu’on se remet au fourneau, ça allège les dépenses.

Prendre le temps de cuisiner

Vous avez raison, sur ce point Sandrine Costarramone a d’ailleurs une petite technique qu’elle transmet en principe dans ses ateliers, mais puisqu’elle est passionnée, elle a bien voulu la partager pour les auditeurs de France Bleu.

Et voilà, une viande le lundi et une salade ou une omelette le mercredi, c’est facile, pas cher, ça fait du bien à la santé et ça s’appelle cuisiner flexitarien.

Si l’idée de suivre un atelier cuisine vous intéresse regardez si une association ou une entreprise propose ce genre de format, cela peut vous aider à vous remettre en selle. Et sinon Sandrine propose aussi des séances en visio (lien page chronique, francebleu.fr), c’est 30 euros pour une heure.