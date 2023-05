Un guide pour devenir "bricoleur low-tech"

Avec ce guide pratique écrit par Roland Dutrey : 16 bricolages low-tech pour la maison et le jardin (Terre vivante).

Une mine de tutos pour faire soi-même des objets du quotidien …le tout m’a dit l’auteur, c’est de savoir se servir de ses deux mains.

Que peut-on fabriquer soi-même en s’aidant de ce livre ?

C’est là que c’est intéressant. Beaucoup de choses ! Une mangeoire à oiseaux par exemple pour le jardin : pour moins de 10 euros et quelques heures de travail tout sera prêt pour l’automne et vous pourrez observer avec bonheur moineaux, merles et tourterelles venir faire une halte et manger quelques graines bien utiles pour passer l’hiver..

Dans ce guide pratique il y a aussi des bons plans pour faire des économies d’eau

Et si les solutions type récupérateurs d’eau de pluie ou encore des eaux dites grises pour les toilettes, celles qui viennent de la douche par exemple sont souvent évoquées, on ne sait pas toujours par où commencer.

Pour l’auteur grenoblois il faut compter 85 euros et une journée pour récupérer l’eau de sa douche dans les WC, 50 euros pour des toilettes sèches…Et chaque fois un pas-à-pas très clair pour rendre chaque étape abordable..

On peut même fabriquer des objets tournés vers la technologie, accessible à tous ?

C’est vrai et contrairement à ce qu’on pourrait penser ce ne sont pas des gadgets mais des objets du quotidien, voici deux exemples typiques proposés par Roland Dutrey, l’auteur de ce livre .

