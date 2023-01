Un nouveau supermarché promet des prix et du local

Et ce n’est pas rien d’affirmer ça parce que les supermarchés font du prix un argument essentiel. La promesse des magasins « TOUJUST » : une addition 5 à 10% moins chère qu’ailleurs.

Une formule particulière

D’abord l’absence d’intermédiaires entre le distributeur et le producteur, pas de centrale d’achat donc, des frais en moins au final. Et en plus, les fournisseurs seront actionnaires du supermarché et se partageront 25% des bénéfices, ce qui va logiquement les inciter à proposer des tarifs attractifs pour soutenir la rentabilité du magasin.

Les méthodes des hard discounters en toile de fond

Oui en poussant la logique même : des produits sans marque, on appelle cela en marque blanche…et un nombre de produits limités : une seule catégorie de spaghetti, un seul beurre aussi par exemple, une seule lessive…

Autre pan de la stratégie : s’installer en périphérie de villes de taille moyenne. Après Alès ce sera Cambrai, Lens, Montauban ou Saint-Quentin.

L’enseigne promet aussi de faire la part belle au local

Cela fait partie des promesses c’est vrai : 70% de produits français au rayon frais. Ce qui est d’ailleurs assez logique quand on veut se passer d’intermédiaire : on regarde ce qu’il se passe autour des magasins pour trouver des fournisseurs en direct…

Mais pas n’importe quel fournisseur, il ne faut pas s’attendre aux produits locaux de petits producteurs mais plutôt de ce que proposent des entreprises du secteur déjà solides qui peuvent faire de gros volumes.

Le risque qualité

C’est une vraie question…Fabrice Gerbert, le fondateur de l’enseigne que j’ai eu au téléphone hier me l’a confirmé en tout cas, pas question de négocier la qualité des produits.

