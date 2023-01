Une application pour suivre en temps réel sa consommation électrique et faire des économies

Ce qui n’est pas évident au départ…l’électricité c’est un peu conceptuel, impalpable, on nous dit souvent baisser d’un degré c’est 7% de consommation en moins, éteindre les appareils en veille 10%...mais quand il y a un décalage de plusieurs mois entre le « petit geste » et la facture, je trouve que ce n’est pas très mobilisateur…

Alors j’ai décidé de regarder les électrons les yeux dans les yeux et j’ai téléchargé une application qui a changé pas mal de chose pour moi: « ENEDIS à mes côtés ».

Mieux comprendre sa consommation

Déjà j’ai compris à quoi servent notamment les compteurs Linky pour nous consommateurs : on accède à notre consommation au quotidien en kilowattheures. Ce qui veut dire qu’on peut faire un lien direct d’un jour à l’autre entre nos comportements et la façon dont ça se répercute sur notre facture d’électricité…

Moi par exemple je vis entre Paris et la Normandie, je pensais donc qu’en étant absent d’un logement je ne consommais rien ou presque…

Se méfier des consommations cachées…

C’est vrai, mais c’est encore plus concret quand on le constate. Entre le 26 novembre et le 08 décembre, je n’ai pas mis les pieds en Normandie…pourtant je consommais 17 kilowattheures par jour…ce qui me coutait 2 euros 90…sans y être !

Du coup j’ai relu quelques unes de mes chroniques France Bleu et je suis tombé sur celle sur les chauffe-eau…Au-delà de 2-3 jours d’absence l’ADEME recommande de l’éteindre…c’est ce que j’ai fait, je suis passé à 1,6 kilowattheure par jour…Résultat, je suis passé de 87 à 8 euros 16 par mois.

Des économies au quotidien

Clairement, en faisant la chasse aux lumières allumées et aux appareils en veille par exemple, on voit qu’on consomme moins, et quand on rapporte un kwh à son prix : 18 centimes ça devient de suite plus concret et donc plus mobilisateur..

Partagez vos bons plans face à la vie chère avec Valère Corréard pour en faire profiter les auditeurs de France Bleu !