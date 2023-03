Une ordonnance qui prescrit un panier de légumes bio par semaine

Direction Strasbourg où une ordonnance verte a été créée dans l'objectif de lutter contre l'exposition des femmes enceinte aux perturbateurs endocriniens.

Il s'agit d’une ordonnance remplie par un médecin, un gynécologue ou une sage-femme qui ne concerne que les femmes enceinte vivant à Strasbourg. Sur cette ordonnance on ne va pas prescrire des soins ou des médicaments, mais un panier de légumes bio ou locaux par semaine, mais aussi des ateliers de formation pour mieux cuisiner et pour tenir les perturbateurs endocriniens à bonne distance pendant sa grossesse mais aussi après.

Un dispositif organisé par la Ville de Strasbourg

Oui qui s’engage depuis des années sur la lutte contre l’exposition de ses habitants aux perturbateurs endocriniens. Et le combat n’est pas anecdotique : ces substances chimiques sont partout (produits ménagers, aliments, jouets…) et leur impact sur la santé est terrible, en particulier chez la femme enceinte et son bébé : troubles de la croissance, du développement neurologique mais aussi augmentation des risques de cancer.

Protéger les femmes enceinte

Avec cette opération « ordonnance verte » qui est une expérimentation en 2023 qui concernera 800 femmes sur 5000 femmes enceinte, elles seront bientôt toutes concernées car c’est un succès.

Premier sujet avec des ateliers de formation, savoir où sont les perturbateurs endocriniens . Et là, on peut tous adopter quelques réflexes, c’est ce que m’a expliqué le docteur Alexandre Feltz qui est adjoint à la maire de Strasbourg en charge de la santé.

Il faut aller sur le site de la ville et s’inscrire tout simplement, quel que soit le terme de votre grossesse, tout le monde peut y prétendre dans la limite de 800 femmes pour le moment donc…on en est à 500.

