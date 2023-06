Valérie face à la vie chère : faire plus avec moins

Valérie qui vit à Pau dans les Pyrénées Atlantiques a pris la décision de passer à mi-temps pour "retrouver du temps libre", un pari quand tout augmente.

Et une proposition différente de toutes celles que nous relayons ces derniers jours, Valérie a plusieurs pistes, vous savez pourquoi ? Elle a fait un choix de vie radical. Alors qu’elle travaillait 7 à 8 heures par jour ajoutées à sa passion pour la musique, toujours pressée, elle a décidé à 59 ans de passer à mi-temps pour ralentir…

Il a donc fallu réduire toutes les dépenses qui pouvaient l’être…

Pari réussi...

Oui pas question pour elle de faire marche arrière..mieux elle vit à son rythme…elle a aussi appris à faire elle-même, j’ai notamment vu son magnifique sapin de noël fabriqué avec des branches d’arbres, il fait le job et il ne lui a rien coûté. On parle bien d’une philosophie au quotidien, qui porte ses fruits..

Encore merci à Valérie donc avec vos solutions pour faire face à l’inflation quand on a en plus décidé de vivre avec moins…

