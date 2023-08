À la découverte des trésors de Laval

Avant-dernière étape pour notre grand tour des locales France Bleu ! Etape aujourd'hui à Laval pour Robin Bernaud en compagnie de Gauthier Paturo de France Bleu Mayenne.

La rivière Mayenne : le poumon de Laval

Amélie de Sercey-Granger, animatrice du service Patrimoine de la ville de Laval © Radio France - Robin Bernaud

La commune de Laval doit beaucoup à sa rivière, c'est elle qui a façonné la rivière : "Sans la rivière, il n'y aurait pas eu la ville de Laval, tout simplement" nous explique Amélie de Sercey-Granger, animatrice du service Patrimoine de la ville de Laval , "il faut remonter aux années 1027-1031, lorsqu'un certain Guy de Dénéré va venir s'installer sur ce territoire puisque c'est l'un des seuls endroits où l'on peut traverser cette rivière à gué". Alors pourquoi ce lieu particulier ? C'est une histoire de gros sous : "Ce gué avait été aménagé par les Romains et faisait partie d'une voie qui pouvait relier le bassin parisien à la Bretagne. Et cette voie était encore très fréquentée, donc Guy se dit 'Si je contrôle ce gué, je vais demander des sous à tous ceux qui viendront l'emprunter'". Voilà donc pour les premières fondations de la ville.

Mais la rivière n'est pas le seul élément fondateur de la ville : le lin a joué un rôle important dans l'histoire de la ville. En remontant jusqu'au Moyen-Âge, "un des seigneurs de Laval va épouser une princesse Flamande, or Les Flandres, c'est la première province drapière d'Europe. Donc la princesse vient à Laval avec des ouvriers qui vont aider les Lavallois à perfectionner leur technique de tissage. La machine est lancé" nous explique notre invitée. Et là aussi la rivière va jouer son rôle : "Au XVIIIème siècle, grâce à la Mayenne rendue navigable, les toiles de lin lavalloises vont être exportées partout dans le monde et reconnues, notamment pour leur blancheur". Dans notre podcast, notre invitée revient sur l'histoire de Laval et notamment sur l'exploitation du coton ! Mais aussi sur un "bateau-lavoir", une histoire assez importante de la vie lavalloise.

Dans le reste de l'émission :

Solenne Treins, chargée de communication digitale © Radio France - Robin Bernaud

Solène a totalement changé de vie ! Parisienne d'origine, elle rejoint (désormais) ex-conjoint en Mayenne. Aujourd'hui, via son compte Instagram , elle partage son quotidien à la campagne : sorties culturelles, bons plans nouveautés shopping, restaurants, visites d'usines ou des villages alentour, nature, transhumance... Elle vous explique tout dans notre podcast.

Kevin DOUVILLEZ, co-directeur – responsable artistique et animation du réseau du Festival Le Chainon Manquant © Radio France - Robin Bernaud

Du 12 au 17 septembre 2023, Laval et Changé accueillent le festival du Chainon Manquant : 71 spectacles et plus de 100 représentations seront joués. Le but ? Faire le lien entre les artistes et les professionnels ! Kevin Douvillez, co-directeur du Festival Le Chainon Manquant, vous explique tout dans notre podcast.

Aurélie Fauque, Chargée de mission chez Association Synergies et Christophe Charrier de Laval Agglo pour présenter le défi « Zéro Gaspi » dans l’agglomération lavalloise © Radio France - Robin Bernaud

Organisé en partenariat avec Synergies53, "Zéro Gaspi" de Laval Agglomération vise à accompagner les habitants dans la réduction de leurs déchets au quotidien. L'objectif est de réduire ses déchets de 30 % ! Aurélie Fauque, Chargée de mission chez Association Synergies et Christophe Charrier de Laval Agglo vous présentent le défi "Zéro Gaspi" dans l’agglomération lavalloise.

Robin Bernaud et Gauthier Paturo avec les invités de "Ma France l'été" à Laval © Radio France - France Bleu

Une émission réalisée avec la complicité des équipes de France Bleu Mayenne en direct des studios de Laval