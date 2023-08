Saint-Etienne : "Il y a une modernité qui est arrivée sur la ville"

En direct de l'épicentre de Saint-Etienne, le Stade Geoffroy-Guichard, Robin Bernaud et Yann Terrou de France Bleu Saint-Etienne Loire, vous emmène en balade dans la ville.

Le stade Geoffroy-Guichard : l'incontournable de l'étape

Si on a plus l'habitude d'y voir du foot, c'est bel et bien le rugby qui va être le cœur bâtant du stade dans les semaines à venir et pour cause, 4 matchs de la Coupe du Monde de Rugby vont avoir lieu à Saint-Etienne à partir du 9 septembre : "Il n'y a plus de weekend, il n'y a plus de semaine, on parle en jours. On est à deux jours d'entrer dans le stade, il y a déjà des travaux autour de ce stade. Au niveau sportif et organisationnel, on est prêts" nous explique Pierre Millet, responsable de l’organisation de la Coupe du monde de rugby à Saint-Etienne.

Et si l'on peut se questionner sur la pertinence de Saint-Etienne pour accueillir du rugby, et bien la meilleure réponse est dans l'histoire du stade : "Le premier match qui a été joué sur la pelouse, c'est un match de rugby. Il y a eu un match de foot et un match de rugby sur la même journée". Ca n'empêche pas la ville et sa métropole de se mettre aux couleurs du ballon ovale : "On doit accueillir le public qui est fan du rugby et celui qui ne l'est pas aussi, le but c'est de venir chercher les gens. Il y a beaucoup d'animations prévues : les matchs diffusés sur écran géant mais également du e-sport, des concerts, il y a un très très gros programme".

Et visiblement, ça fonctionne : "On sent que ça se remplit sur la capacité hôtelière, quand on va sur d'autres sites de réservation entre particulier, on voit beaucoup plus de choses qui s'ouvrent spécifiquement pour la Coupe du Monde et qui, on l'espère, resteront ouvert".

Grand lieux des événements sportifs, certes, le stade Geoffroy-Guichard est aussi un lieu... de gastronomie ! Une brasserie vient d'y ouvrir et nous accueille aujourd'hui. Au micro de Robin et Yann, Fabien, le chef de la brasserie, nous dévoile sa passion pour le rugby et les attentes de victoire pour cette coupe du monde !

Dans le reste de l'émission :

Riwan et notre animateur Yann Therou © Radio France - Robin Bernaud

Il s'appelle Riwan et il est clairement fier de sa ville, Saint-Etienne, et voulant la faire découvrir au plus grand nombre, il a ouvert son blog : City Crunch . "Le but du blog, c'est donner les bonnes adresses, les bons lieux, les bons événements. Il y avait un vrai besoin" nous explique-t-il en ajoutant "on est pas aveugle, la ville a évolué. Il y a une modernité qui est arrivée sur le centre-ville et sur l'extérieur avec une population plus jeune avec un besoin d'avoir les mêmes choses que l'on peut retrouver ailleurs". Il vous explique tout dans notre podcast.

Rhyno, créateur de contenus sur les réseaux sociaux © Radio France - Robin Bernaud

Saint-Etienne, il y en a un autre qui la connait bien ! Il s'appelle Rhyno et la ville joue un rôle important dans son quotidien : elle est le décor de ses vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux ! Mais il ne se contente pas de montrer sa ville, il se bat aussi pour l'améliorer constamment : "On essaie de faire bouger les choses. Mais j'étais renfermé sur 'il n'y a rien à faire à Sainté'. Mais c'est de plus en plus faux et je remercie la ville et ses actifs de développer de plus en plus de choses et d'ouvrir les oreilles sur ce que veulent les jeunes". Il vous raconte tout dans notre podcast au micro de Robin et Yann.

C'est à Saint-Etienne qu'on trouve la deuxième plus grande collection d’art moderne et contemporain en France ! La collection rassemble près de 20 000 œuvres dans les domaines de la peinture, sculpture, installation, photographies et design. Aurélie Voltz, Directrice du Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole (MAMC+) vous en dit plus dans notre podcast !

Charlie Braesch, ethnobotaniste et créateur du site Le Goût du sauvage © Radio France - Robin Bernaud

Et si on allait se balader un peu ? C'est ce que propose Charlie Braesch, ethnobotaniste et créateur du site Le Goût du sauvage, avec ses "cueillettes buissonnières" : "L'idée, c'est d'emmener les gens, leur proposer un faisceau d'informations différentes qui permettent d'être sûr de cueillir de manière sereine et de renouer des liens entre l'Humanité et ces plantes sauvages". Il vous explique tout dans notre émission en direct du Stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne.

Une émission réalisée en direct du stade Geoffroy-Guichard avec la complicité des équipes techniques de France Bleu Saint-Etienne Loire.