À la découverte du plus grand ensemble architectural d'Europe à Firminy

C'est un ensemble architectural exceptionnel que l'on vous propose de découvrir aujourd'hui ! En direct de Firminy, Robin Bernaud et Yann Terrou vous emmène à la rencontre

Le patrimoine architectural Le Corbusier à Firminy

Estelle Cahingt, médiatrice culturelle sur le site Le Corbusier (gauche) et Victoire, habitante de l’UH (droite) © Radio France - Robin Bernaud

Destination donc Firminy et son ensemble architectural signé Le Corbusier ! Et bien au-delà d'un lieu d'un simple immeuble, avant appelé unité d'habitation, Le Corbusier et le Maire de Firminy ont une ambition : "C'est bien au-delà d'un bâtiment seulement. Il est pensé comme une ville, un village. C'est un bâtiment dans lequel on va pouvoir répondre à toute une partie des besoins essentiels au fur-et-à-mesure de la journée. Et c'est la même chose pour tout le quartier commandé par Claudius Petit, le Maire, où on va pouvoir bénéficier de tous les services avec tout dans un même quartier" nous explique Estelle Cahingt, médiatrice culturelle sur le site Le Corbusier. Dans notre podcast, Estelle revient sur le style Le Corbusier, à base de béton brut ou colorés habillé de l'imagination de l'architecte.

À lire aussi Firminy : le site Le Corbusier inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco

Aujourd'hui, près de 900 personnes vivent encore dans l'unité d'habitation. C'est le cas de Victoire, native de la région : "Je suis native de la région Stéphanoise et j'ai toujours entendu parler de ce lieu depuis mon enfance. On disait qu'à l'intérieur c'était des rues et moi, avec mes yeux d'enfants, j'imaginais une rue avec des arbres et des gens et des portes autour". Sans jamais l'avoir visité, Victoire a toujours voulu y vivre et elle n'est pas déçu : "Depuis que j'y habite, je prône Le Corbusier, je vis Le Corbusier. J'aime habiter là".

Parmi cet ensemble, on retrouve aussi une nef qui dispose d'un pouvoir surprenant ! Découvrez ça dans notre podcast ou dans cette vidéo :

Autre partie de l'ensemble architectural Le Corbusier : la Maison de la Culture , bâtiment classé au patrimoine Mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, on y propose des spectacles, des visites guidées de l'ensemble et des activités culturelle pour conserver l'esprit du lieu lors de sa construction : "On sortait de la guerre, il fallait que les gens retrouvent un état d'esprit plus léger et collectif. C'est vraiment le symbole de la recréation du corps et de l'esprit. C'était un axe important" nous explique Marie Ganivet, responsable du service Culture de la Ville de Firminy. Dans notre podcast, on revient sur les prochaines animations de la ville, dont la célèbre Vogue des Noix. Qu'est-ce que c'est ? Réponse dans notre podcast !

Marie Ganivet, responsable du service Culture de la Ville de Firminy © Radio France - Robin Bernaud

Firminy n'est pas la seule ville en France dans laquelle Le Corbusier a œuvré, de façon plus ou moins radieuse. Robin vous dresse la liste dans notre podcast.

Dans le reste de l'émission :

Pauline Marmont, Co-Fondatrice et Responsable Ligne Editoriale, Chargée de Com de "Où Sortir ?" et sa déclinaison "Où sortir Sainté" © Radio France - Robin Bernaud

"Où sortir ?" : vous vous êtes sûrement déjà posé la question en vous réunissant avec des amis... Et bien avec notre invitée, vous avez la réponse ! Pauline Marmont, co-fondatrice de "Où Sortir ?" et sa déclinaison "Où sortir Sainté" vous donne tous ses conseils balades et sorties dans notre podcast. Pauline vous explique aussi comment, vous aussi, vous pouvez partager vos recommandations et découverte au micro de Robin et Yann.

Alexandre Pélissier, maraicher de la Ville de Firminy © Radio France - Robin Bernaud

Alexandre Pélissier est maraîcher bio à Firminy ! Mais pas n'importe lequel puisque ses productions partent directement dans les cantines de l'école et de la maison de retraite de la ville : "On travaille en circuit très court avec des produits très frais et récolté la veille pour le lendemain". En 2022, cinq à six tonnes de légumes bio ont été récoltés par Alexandre sur les trois parcelles. Alexandre vous explique tout dans notre podcast.

Robin Bernaud et Yann Terrou accompagnés des invités de Ma France, l'été en direct de l'Unité d'Habitation de Firminy © Radio France - France Bleu

Une émission réalisée en direct depuis l'Unité d'Habitation Le Corbusier à Firminy, avec la complicité des équipes techniques de France Bleu Saint-Etienne Loire.