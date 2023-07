Antibes Juan-les-Pins : patrimoine, jazz et mer propre !

Le grand tour de France de France Bleu continue avec Johann Guérin. Direction les Alpes-Maritimes et Antibes pour cet épisode à la découverte des incontournables de la ville.

Le patrimoine d'Antibes Juan-les-Pins

Cité créée par les Grecs et développée par les Romains, la ville d'Antibes est devenue synonyme, au fil des âges, d'un véritable art de vivre. Source d'inspiration pour les artistes, lieu incontournable des années folles, la ville regorge aussi de points de vues impressionnants et de paysages époustouflants. On en parle avec Jean-Louis Andral, conservateur des musées d'Antibes.

Christophe Galoni : photographe engagé

Sur sa page Facebook ou sur Instagram , Christophe Galoni partage ses clichés d'Antibes avec une particularité : il photographie notamment la vie de la cité et les actions citoyennes. Il en parle au micro de Johann et Arno.

Jazz à Juan : le festival incontournable

Depuis sa première édition en 1960, le festival n'a cessé de recevoir les grands noms du Jazz à l'international tout en mettant un point d'honneur à recevoir ceux qui deviendront les prochains grands noms du Jazz. Avec Pascal Pilorget, l'un des responsables artistiques du festival, retour sur l'histoire de "Jazz à Juan" et on fait un point également sur l'engagement écologique du festival. Alors que le festival a pu récolter en 2022 plus d’une demie-tonne d’emballages, plus de 15 m3 de cartons et plus de 10 m3 de verre, le festival va plus loin encore pour cette édition avec la mise en place de la revalorisation de bio-déchets.

Opération Mer Propre

Lassés de voir les plages et les mers du littoral, quatre anciens chasseurs sous-marin décident de ramasser les déchets et autres mégots échoués au fond de l'eau. Depuis 2019, "Opération Mer Propre" se réunit chaque weekend. On en parle avec Joko Peltier, co-fondateur de l'association Opération Mer Propre qui a d'ailleurs créé un musée avec ce qu’il récupère dans la Méditerranée