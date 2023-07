Avignon : théâtre, opéra et écolieu

Johann Guérin continue de vous emmener avec lui sur les routes de France avec, à ses côtés, Maxime Peyron de France Bleu Vaucluse. Ils sont tous les deux accompagnés de nos deux invités exceptionnels : Clémentine Célarié et Antoine de Maximy.

Clémentine Célarié et Antoine de Maximy : le "Off" d'Avignon

Antoine de Maximy et Clémentine Célarié sont les invités de "Ma France, l'été" à Avignon © Radio France - Johann Guérin

Si Avignon est connu pour son pont grâce à une célèbre comptine pour enfant, la cité des Papes l'est aussi pour sa transformation estivale. Chaque année, Avignon devient l'épicentre de la culture en France avec son festival mais aussi pour son "off" ! Et cette année, dans la programmation du "Off", on y retrouve Clémentine Célarié avec "Je suis la maman du bourreau" au Théâtre du Chien qui fume . Et c'est encore Clémentine Célarié qui en parle le mieux : "C'est le déchirement d'une femme qui est responsable de ce qu'elle a fait de son fils. Dans quelle mesure on est responsable et qu'est-ce qu'on fait après ?". Clémentine Célarié adapte ici le roman de David Lelait-Helo : "C'est une copine libraire en Bretagne qui me l'a recommandé. Et je savais que j'avais ce créneau au Chien qui fume. C'est un roman extraordinaire. C'est Dieu et le Diable". Elle en parle, passionnément, au micro de Johann et Maxime dans notre podcast.

Antoine de Maximy en est aussi ! Durant le Off, l'animateur/globe-trotteur à la chemise rouge, présente "J'irai dormir sur scène" au Rouge Gorge : "un programme un peu 'bâtard' entre J'irais dormir chez vous, un seul en scène et une conférence. Avant l'émission, j'avais une vie très mouvementée puisque j'ai fait du reportage de guerre, des films animaliers, des expéditions scientifique et c'est grâce à tout ça que j'ai pu faire cette émission". Un spectacle inédit où les confidences vont bon train et pourtant, tout ça c'est fait en dernière minute ! Le présentateur vous explique tout dans notre podcast.

Nos deux invités exceptionnels vous livrent leurs bonnes adresses dans notre podcast.

Les Chorégies d'Orange

Lors incontournable du coin : ce sont les Chorégies d'Orange . Festival d'opéra et de musique classique à l'origine, le spectre s'est ouvert avec le temps : "On a cherché à sortir des sentiers battus et sortir un peu de l'Opéra. Il y a du ballet ou encore du jazz avec Kyle Eastwood, le fils de Clint Eastwood" nous explique Jean-Louis Grinda, directeur des Chorégies d’Orange*.* Et il faut dire que le cadre de ses chorégies, le Théâtre Antique d'Orange, est le parfait lieu pour apprécier la beauté de la musique, sous toute ses formes : "C'est la plus belle acoustique du monde. Vous pouvez mettre un choeur de 150 personnes et les sons vous englobent".

Vaison-la-Romaine : l'un des plus beaux détours de France

Depuis le 1er juillet, Vaison-la-Romaine et ses sites antiques représentent la région Sud dans l'émission de France 3 "Le monument préféré des Français". Il faut dire que la ville dispose d'une richesse patrimoniale exceptionnelle : "On a ce triple patrimoine assez exceptionnel. Le patrimoine antique avec les sites les plus vastes de France avec près de 10 hectares, il y a un site médiéval et bien sûr un patrimoine moderne. Le cumul des trois est assez propre et distinctif à Vaison-la-Romaine" nous explique Jean-François Perilhou, Maire de Vaison-la-Romaine et revient sur la riche histoire de sa ville.

Vous pouvez voter pour Vaison-la-Romaine juste ici !