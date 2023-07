Belfort : "L'histoire de la Citadelle, c'est l'histoire de l'évolution des armes de guerre"

C'est la plus grande sculpture de Pierre en France : le lion de Belfort ! Elu monument préféré des Français en 2020 avec la Citadelle, le Lion évoque l'histoire de Denfert-Rochereau.

Le lion et la Citadelle de Belfort

"C'est ce qu'on voit quand on arrive à Belfort, le Lion et la Citadelle qui veillent sur nous" nous explique Brian Mayeur de France Bleu Belfort-Montbéliard. Véritable témoin du temps qui passe, la Citadelle de Belfort n'est pas là par hasard : "Elle est posée sur le rocher, une position stratégique entre les Vosges et le Jura. C'était un passage obligé" nous explique Carole Petit de Belfort Tourisme . On retrouve des traces écrites de la Citadelle dès 1226 : "C'est lorsqu'à été signé le traité de Grandvillars entre les Comte de Montbélliard et Ferrette. Au Moyen-Âge, la Citadelle n'avait absolument pas la silhouette d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la silhouette du XIXème siècle que l'on doit au général Haxo. L'histoire de la Citadelle, c'est l'histoire de l'évolution des armes de guerre. On ne se bat pas au Moyen-Âge comme on se bat en 1800. C'est une transformation pour en faire ce qu'on a aujourd'hui : un casernement d'un côté, des arcs et des voutes de l'autre où il y avait les canons et les armes à l'époque".

Quant au Lion alors ? Inspiré des pyramides d'Egypte et du Sphinx, Auguste Bartholdi le construit entre 1875 et 1880 en gré rose des Vosges. Carole Petit vous explique toute son histoire dans notre podcast.

Il est passionné de météo depuis son adolescence ! Ilyes Ghouil a créé le site Météo Francomtoise en 2021. Il a appris seul à analyser les cartes des services de météo pour "anticiper le temps". Un travail d'orfévre qui paie, puisque ses prévisions s'avère précises et surtout exactes. Il vous explique tout dans notre podcast.

Depuis 25 ans, la Fête de l'Âne est un incontournable de l'été. Le 15 août, le petit village du Suarce s'anime et devient l'un des événements les plus importants du territoire. Marché artisanal, concerts ou animations pour enfants : tout est fait pour passer un joli moment proche de nos territoires. Patrice Dumortier, Maire de Suarce et Nicolas, l'un des organisateurs, vous expliquent tout dans notre podcast.