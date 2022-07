Belfort : son Lion, ses légendes et sa météo

Du haut de la Citadelle, qui domine la statue monumentale du Lion de Belfort, on a une vue magnifique de la région franc-comtoise

Après la côte Atlantique, « Ma France, l’été » met le cap à l’est, direction Belfort. France Bleu vous raconte l’histoire du Lion et de la Citadelle, symboles de la ville, et vous présente une jeune célébrité locale qui fait la pluie et le beau temps !

Saviez-vous que Belfort abrite le monument préféré des Français en 2020 ? Le Lion de Belfort, avec la Citadelle qui le surplombe, a en effet été désigné comme tel. Sculpture monumentale réalisée à la fin du XIXe siècle par Bartholdi, le Lion est devenu l’emblème de la ville.

Ville d’histoire, fortifiée par Vauban, Belfort offre bien d’autres richesses, comme le festival des Eurockéennes. Et comme ce sont ceux qui la font qui en parlent le mieux, on écoute ses habitants nous raconter son passé, ses légendes, ses spécialités comme la cancoillote et la saucisse de Morteau mais aussi ses curiosités, dont un jeune météorologue franc-comtois !

Prêts pour défier le Lion ? France Bleu vous donne les clés de la ville, le temps d’une émission.

Le Lion et la Citadelle

Carole Millot, guide conférencière à “Belfort Tourisme”, nous raconte l'histoire du Lion et de la Citadelle, monument préféré des Français en 2020. Elle nous présente également d'autres lieux incontournables de la région : le Ballon d'Alsace notamment, qui culmine à 1247 m d’altitude et offre un point de vue à 360° incomparable. Et comme Belfort n'est pas seulement une ville au passé riche, Carole Millot nous parle des Eurockéennes, célèbre festival de rock.

La Franche-Comté a son météorologue

Ilyes Ghouil est un jeune prodige de la prévision météo, il est suivi par 125 000 personnes sur Facebook notamment. Il vient nous raconter sa passion et son aventure incroyable.

Contes et légendes du Moyen Âge à Brebotte

Retour dans le passé, mais pas n'importe lequel, un passé fondé sur des contes et légendes du Moyen Âge.

Denis Bandelier, ancien maire de Saint-Dizier-L’Évêque, vient nous raconter “La légende des pas du diable”.

À Brebotte, dans le sud du Territoire de Belfort, l'association “Vivre Ensemble” organise ses Journées médiévales les 21, 22 et 23 juillet 2022. À cette occasion, un conte médiéval, "L'Enfant et le dragon" est proposé les trois soirs, à 22 h : il est joué par des bénévoles et des enfants en plein air, dans un décor naturel, sur les hauteurs du village de Brebotte.

L’initiative verte du jour est présentée par Pierrick Rommevaux, animateur de la Maison départementale de l’environnement pour nous parler des « ateliers d’été » sur le thème de la nature.