Berry : Châteauroux, ses monuments et son festival DARC

Bienvenue à Châteauroux ! "Ma France, l'été" termine sa semaine de voyage en région Centre-Val de Loire, au cœur du Berry.

Johann Guerin et David Hebert vous font découvrir le patrimoine de la région, notamment le domaine de George Sand à Nohant-Vic ou encore les palais, cathédrales et châteaux. Le Berry offre un patrimoine riche et surprenant, avec la cathédrale de Bourges avec sa tour particulière ainsi que sa crypte.

Dans le Berry, la ville de Bourges héberge une cathédrale avec une crypte et une tour à visiter © Getty

Un podcast "made in" Berry

Stéphane Bonnot est le créateur du podcast "Good Berry". Il a eu cette idée de projet afin de donner la parole aux acteurs du Berry, petits ou grands !

En marge de son métier de commercial, Stéphane Bonnot réunit jusqu'à 5 000 auditeurs par épisode. Son concept ? Des conversations avec des personnes inspirantes. Les habitants interrogés racontent leurs parcours, leurs projets de vie, réussites ou échecs. Au programme, du sport, de la culture, de l'économie !

Le festival DARC sort la piste

Le Stage-Festival International de Châteauroux, DARC (Danse-Art-Rythme et culture) est un événement reconnu par les professionnels pour ses stages de danse. Le 47e DARC se déroulera du 7 au 18 août prochain. La journée, des stages de danse sont organisés et le soir, on peut retrouver des concerts et animations dans toute la ville.

En marge du festival, une version "au pays" est organisée dans huit communes du département de l'Indre. Ces événements permettent au festival d'aller à la rencontre de ceux qui n'ont pas pu voir les spectacles à Châteauroux. Le directeur artistique Eric Bellet nous explique tout !

Du 9 au 19 août, une programmation musicale proposera des concerts de Gaëtan Roussel, Calogero, Blankpass, Superbus ou encore Christophe Maé. Un spectacle final avec la participation des tous les stagiaires du DARC aura également lieu.

Gilles Boizeau nous présente la maison d'édition régionale la Bouinotte qui fête ses 40 ans. Elle propose un magazine trimestriel sur le Berry et organise des événements littéraires. La Bouinotte propose 140 livres dans son catalogue, avec des romans, polars ou encore BD.