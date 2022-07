Besançon : la citadelle, l'horlogerie et les cascades du Doubs

Surplombant la ville de Besançon, on ne peut manquer la citadelle qui culmine la vieille ville, construite par Vauban en 1668. Installée sur un rocher qui culmine une boucle formée par le Doubs, la citadelle a été construite pour protéger la ville de Besançon. Le site, qui s'étend sur pas moins de onze hectares, est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

La citadelle de Besançon, 100 mètres au-dessus de la ville

On peut visiter le lieu et admirer la vue imprenable depuis les remparts qui font jusqu'à vingt mètres de haut, mais aussi le zoo qu'il abrite. Pendant l'été, un bar y est même installé : de quoi siroter une boisson fraîche dans un cadre unique avec une vue spectaculaire.

Responsable marketing de la citadelle, Marie-Pierre Papazian nous parle des nombreuses activités et promenades, dont les chemins de ronde.

Le gouffre de Poudrey à 80 mètres sous terre et sa légende

À environ trente minutes de Besançon, on trouve le gouffre de Poudrey. Ce frigo géant se situe à 80 mètres sous terre. Cette grotte remarquable fait partie des dix plus importantes salles souterraines aménagées en Europe. Un spectacle tout en musique et en lumière rend la visite encore plus divertissante pour découvrir ce patrimoine.

La première exploration de ce lieu remonte à 1899. Une légende dit que le gouffre serait gardé par une étrange créature : la Vouivre. Cette occupante mi-femme, mi-animale, préserverait ce trésor sous terre.

La légende raconte que la créature aurait été emportée par les eaux souterraines après de fortes pluies et des inondations. Elle aurait été prisonnière du gouffre et en serait devenue la gardienne. Gare à ceux qui voudraient voler la Vouivre ou s'emparer du lieu : la bête enroulerait sa queue de serpent autour du corps des imprudents. Ceux-ci n'en sortiraient pas vivants.

La Vouivre hanterait les lacs, les rivières et souterrains de Franche-Comté. Elle aurait une pierre précieuse fixée sur son front, qu'elle déposerait sur la rive avant de se baigner. Responsable du gouffre, Isabelle Vauthier nous raconte cette légende.

Besançon, ville d'horlogerie

Besançon est reconnue comme la capitale mondiale de l'horlogerie. Avec ses horloges atomiques, l'heure à Besançon est la plus précise du monde. Le savoir-faire d'autrefois perdure dans le Doubs, des entreprises y fabriquent toujours des montre "made in Besançon".

Artisan horloger, Jean-Marc Loiseau nous raconte l'histoire de ce savoir-faire unique au monde.

Découvrez également dans cette émission Jérémy Mottier qui gère le groupe Facebook "Lieux à visiter en Franche-Comté". Avec plus de 94 000 membres, le groupe a pour objectif de faire découvrir le "pays des lacs, des cascades et grottes".