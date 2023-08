Bordeaux : vin, rugby et baskets recyclées !

Direction la Gironde pour la grande tournée d'été de France Bleu ! Robin Bernaud et Dominique Bourdot de France Bleu Gironde vous emmènent à la rencontre du meilleur de Bordeaux !

La Cité du Vin : l'incontournable de l'étape !

Elle fait partie des 7 meilleurs musées du monde selon le magazine National Geographic, la Cité du Vin célèbre l'un des fleurons du terroir bordelais : le vin ! Exposition permanente, parcours sensoriel, dégustations et autres événements : tout est fait pour y passer un bon moment et en savoir plus sur l'un des boissons alcoolisées les plus prisées des Français. On en parle avec Solène Jaboulet, Directrice marketing et communication de la Cité du Vin.

Dans le reste de l'émission :

Julien Anouilh est le fondateur de la communauté " Gavé Fier d’être bordelais" . Sur son site et ses réseaux sociaux, il partage infos sur la région et toujours avec humour ! Il est au micro de Robin et Dominique.

Du 9 au 30 septembre, le stade de Bordeaux recevra 5 matchs de poule de la 10ème Coupe du Monde de Rugby ! Comment se prépare un tel événement ? On en parle avec Paul Couet-Lannes, Directeur de Sites chez Rugby World Cup France 2023 et ancien poste arrière du club Anglet Olympique.