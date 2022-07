Canet-en-Roussillon : la pêche, les barques catalanes et l'aquarium Oniria

Nice : la baie des Anges, le palais Negresco et la bière artisanale

Deuxième journée à Nice pour "Ma France, l'été". Ce mardi, on s'installe sur la Promenade des Anglais pour admirer la baie des Anges, on visite le Negresco et on déguste une bière artisanale pas comme les autres en découvrant des sacs recyclés à partir de bouées abandonnées sur la plage.