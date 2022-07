Cap sur la Bretagne, sur les remparts de Saint-Malo

Des belles plages, des remparts, une ville fortifiée, des crêperies, et même des brasseries artisanales, "Ma France, l'été" est à Saint-Malo pour vous faire découvrir la culture bretonne à travers son patrimoine, une série, une comédie musicale ou un escape game ! Installez-vous, on est bien.

Direction l'Ille-et-Vilaine à Saint-Malo pour la deuxième émission de "Ma France, l'été" en Bretagne. Un programme face à la mer pour rencontrer ceux qui font bouger la Bretagne et rayonner la culture de cette ville chargée d'histoire où est né Chateaubriand. On profite d'une heure ensemble, installés en plein air sur l'esplanade Saint-Vincent.

Voyage en comédie musicale

Notre voyage débute avec la comédie musicale Surcouf, Roi des Corsaires. L'histoire de ce spectacle est inspirée de la vie du corsaire Robert Surcouf. Aventure, conquêtes, amour et batailles sont au programme de ce spectacle d'1h45. Charles Tharaux, créateur et producteur de la comédie musicale, nous présente ce grand show, qui compte pas moins de 25 chansons originales interprétées par 18 artistes sur scène, ainsi que des danseurs. Les représentations se dérouleront du 20 juillet au 6 août 2022 au Palais du Grand Large à Saint-Malo. Prêts à voyager au XVIIIe siècle ?

Une série 100% bretonne pour découvrir la culture de la région

Âmes de Bretagne est une websérie 100 % bretonne, dont le but est de mettre en avant la vie en Bretagne. France Bleu vous la fait découvrir et vous en dévoile les secrets, avec Anne-Laure Hamon, créatrice du site "Âmes de Bretagne" qui a produit la websérie, et Violette Daniel, contributrice.

À la découverte d'un hôtel particulier au cœur de Saint-Malo

Olivier de La Rivière est le propriétaire de la Demeure de Corsaire, un hôtel particulier construit en 1725 au cœur de la vieille ville de Saint-Malo. Classée monument historique, cette bâtisse située près de la porte Saint-Louis accueille des séminaires, événements d'entreprises, des réceptions ou encore des visites scolaires. C'est également une maison de chambres d'hôtes.

Un escape game malouin

Escape 2222, c'est le nom du tout premier escape game audio. Le jeu, qui nécessite un casque ou de bonnes enceintes, vous transporte en 1789. Format hybride entre le jeu et la série, Escape 2222 est un voyage auditif à travers l'histoire de Saint-Malo au XVIIIe siècle.

Un véritable repérage dans Saint-Malo a dû être effectué par les créateurs du jeu qui se sont rendus également aux archives de la ville. Rudy Basset de l'équipe du jeu nous parle de cette création. Toutes les musiques et tous les bruitages sont faits maison !

Découvrir le littoral et le patrimoine de la côte d'Émeraude

Sur un vieux gréement, en haut des remparts ou sur le sable fin, l'association Sensations littoral à Saint-Malo accompagne les touristes et amoureux de la nature dans des parties de pêche à pied afin de découvrir le milieu marin. Pêcher, oui, mais pas n'importe comment : il faut apprendre à observer et à respecter la nature ! France Bleu s'entretient avec Clémentine Souchet, animatrice de l'association.