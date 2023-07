Céret : cerises, tenora et bouchons de liège recyclés

Direction l'Occitanie et les Pyrénées-Orientales pour cette nouvelle étape de la grande tournée de France Bleu : "Ma France l'été". Johann Guérin et David Rochier vous font découvrir tous les immanquables du coin !

Céret, capitale française de la cerise

C'est la véritable incontournable de cette étape : la cerise ! Tellement incontournable que chaque année, depuis 1932, une cagette est acheminée sous escorte au Président de la République. Si Céret, ville des premières cerises, se métamorphose au fil des saisons grâce à ces cerisiers, c'est aussi toute une économie qui repose sur ce précieux fruit rouge. En bière, en rousquille ou même en boudin : à Céret, la cerise se décline de mille et une façons. On en parle avec Etienne Arnaudies, responsable de la Coopérative La Melba et Elodie Pujol, brasserie artisanale Cap D’Ona .

Ugo de Koh-Lanta fait le tour des Pyrénées-Orientales

"L'aventurier idéal" comme le surnomme Denis Brogniart, Ugo Latriche, gagnant de Koh-Lanta Malaisie et participant à Koh-Lanta : la légende, a fait le tour des Pyrénées-Orientales à pied et en VTT cet hiver. Un périple qu'il a partagé avec ses abonnés sur Instagram et autour duquel il sort un livre "Le grand tour des Pyrénées-Orientales" aux éditions TDO . Il est l'invité de Johann et David.

La ténora s'expose au Musée de la Musique

Véritable voyage autour du monde, l'exposition permanente du Musée de la Musique à Céret met en avant instruments, des plus connus ou plus insolites, partitions et photographies de celles et ceux qui fabriquent et jouent la musique aux quatre coins du globe. Et en ce moment, c'est la ténora, le hautbois catalan qui est mis à l'honneur dans une exposition temporaire jusqu'à la fin de l'année. On y revient, entre autres, sur ses origines méconnues ! On en parle avec Oriol Luis GUAL directeur du musée et Aurore Viznetini, joueuse de Ténora.

Recyclons nous bouchons de liège !

Vos petits bouchons de liège pourrait sauver les suberaie, les forêts de chêne-liège, dans les Pyrénnées-Orientales ! Depuis 10 ans, l'Institut Méditerranéen du Liège, organise, avec les cavistes "Nicolas", une grande collecte de bouchons de liège national. Le but ? Les recycler et les transformer en isolants, en semelles de chaussures ou en panneaux d’affichage pour préserver et reboiser les forêts de chêne-liège. Renaud Piazzetta, responsable de l’Institut Méditerranéen du Liège , vous explique tout au micro de Johann et David.

