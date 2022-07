Pyrénées-Orientales : le F’estival de Collioure avec Mathieu Madénian

À mi-chemin de son tour de l'exagone, "Ma France, l'été" termine le mois de juillet en beauté en s'installant à Collioure dans les Pyrénées-Orientales. Au cœur de la commune, Quentin Lhui et Philippe Anglade vous font découvrir le patrimoine et vous offre une rencontre avec Mathieu Madénian.

Pour terminer en beauté le mois de juillet, "Ma France, l'été" profite du soleil Pyrénées-Orientales pour vous faire découvrir la commune rurale et littorale de Collioure. Ce vendredi y débute justement le F’estival de Collioure, imaginé et parrainé par Mathieu Madénian.

C'est sur le square Caloni que s'installent le festival et France Bleu, par la même occasion, afin de vous partager l'effervescence des festivités.

Mathieu Madénian et le F’estival de Collioure

L'humoriste, comédien et chroniqueur français Mathieu Madénian est à l'origine de ce premier festival de l'humour de la ville, qu'il a imaginé et décidé de parrainer. Il y participe, en proposant son spectacle samedi soir, aux côtés d'autres humoristes de renom comme Arnaud Ducret ce vendredi soir, ou enore Booder dimanche soir. On retrouvera aussi Christine Berrou, Gérémy Crédeville, Oldefaf ou encore Elodie Arnould. Des plateaux "découverte" sont également proposés chaque soir avec entre cinq et six humoristes.

Le weekend se veut populaire et festif et fera rayonner le patrimoine, l'histoire, la culture et la gastronomie de Collioure.

Invité dans "Ma France, l'été", Mathieu Madénian nous raconte son amour pour ce petit coin de paradis en bord de mer. Il adresse ses bons plans et les bonnes adresses pour se faire plaisir avec es saveurs du coin !

Chapelles et légendes, aviron et fonds marins

Journaliste et historien, Bernard Rieu, vient nous raconter la légende de Notre Dame de Consolation, la chapelle de Collioure ainsi que du fort militaire de Sainte Elme. Saint Elme aurait protégé et sauvé les bateaux pris dans une violente tempête.

Président du Collioure Sportif Aviron et champion de France de rame traditionnelle en 2019, Pierre Loreto vous explique tout sur la pratique ancestrale de l'aviron. En catalan, ce sport se nomme "llagut", cela signifie aviron à banc fixe.

Autrefois, les barques à banc fixe étaient utilisées par les pêcheurs, qui cherchaient à rentrer au port le plus rapidement possible pour être les premiers à vendre leur poisson sur les étals des communes.

Enfin, Romain Hubert nous parle des fonds marins. Le parc naturel marin du golfe du Lion participe actuellement à la mise en places de zones de mouillages équipées de bouées pour les bateaux afin d'éviter d'utiliser Des ancres lourdes. Celles-ci peuvent détériorer les fonds marins et faire disparaître la flore.