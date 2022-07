Le Pays de Montbéliard, son patrimoine, ses forts et les vitraux de Fernand Léger

Le fort du Mont Bart, construit entre 1874 et 1879 culmine à 497 mètres d'altitude.

"Ma France, l'été", s'installe au Pays de Montbéliard pour vous faire découvrir la richesse du patrimoine local : randonnées, fromages, automobiles, églises, forts ou encore vaches... Partez à la rencontre de ceux qui font bouger le territoire et qui savent le transmettre avec passion.

36 degrés à l'ombre à Montbéliard : l'été est résolument bien installé en Bourgogne-Franche-Comté ! "Ma France, l'été" continue son tour de France et vous fait découvrir le Pays de Montbéliard. Au programme de cette journée, la découverte du patrimoine local avec les vaches de race montbéliarde, les fromages, les demeures et châteaux.

Le nom de la ville de Montbéliard, dans le Doubs, évoque généralement les usines qui s'y trouvent, comme Peugeot. C'est un véritable patrimoine dans la région, qui s'additionne à la richesse d'un territoire fort en caractère. On y trouve des architectures remarquables, notamment sur l'itinéraire des temples, mais aussi des spécialités culinaires comme la saucisse de Montbéliard, un théâtre antique ou encore un musée de l'aventure consacré à la marque Peugeot.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des forteresses remarquables et des églises uniques

Vanessa Le Lay de l'office du tourisme du Pays de Montbéliard vous propose un voyage pour remonter le temps du Pays de Montbéliard. Elle nous dévoile l'histoire du fort du Mont-Bart, construction militaire construite entre 1874 et 1879, qui protège la ville ainsi que la ville de Belfort. Le fort culmine à 497 mètres l'altitude, de quoi repérer les ennemis en approche.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

À Audincourt, on peut découvrir l'église du Sacré-Cœur. Sa particularité est d'avoir été construite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Sa construction est achevée en 1951. Construite grâce à des paroissiens et des religieux, cette église a aussi été édifiée par des artistes comme Fernand Léger, qui a réalisé les vitraux du bâtiment. Cette modernité architecturale et artistique fait de cette église un monument incontournable de l'Art Sacré.

Conquête de l'Est et légende de la tante Airie

Cécile Amager a ouvert le site À la conquête de l'Est. Elle y dévoile ses bons plans pour sortir, ses choix de balades et de randonnées dans la région. Elle propose ses bons plans sur ce blog, mais aussi à travers les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Elle vous raconte ses meilleures sorties à faire pendant l'été !

Connaissez-vous la tante Airie ? Cette dame n'est autre que la bonne fée du Pays de Montbéliard. On la connaît partout en Franche-Comté et dans le canton du Jura en Suisse. Lors des fêtes de fin d'année, elle prend la place du père Noël et de Saint-Nicolas. Guide-conférencière, Évelyne Boileau nous raconte l'histoire de cette légende.

Des talents sportifs et du patrimoine fruitier

Personnalité sportive du coin, Eva Lacheray est championne d'Europe de fleuret, une pratique de l'escrime, chez les moins de 23 ans. Elle nous raconte son histoire.

Enfin, Véronique Fiers-Pamart nous offre un panorama sur le patrimoine fruitier local. L’association Vergers Vivants dont elle est la présidente, a été créée en 2006 pour transmettre et préserver le patrimoine fruitier local.