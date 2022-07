Destination Bretagne : un festival de photos XXL et une école des sorciers

Le festival photo La Gacilly réunit chaque année jusqu'à 300 000 visiteurs qui découvrent des photos en grand format et en plein air.

La Bretagne est belle ! "Ma France, l'été" vous fait découvrir le territoire breton à travers des humains et des initiatives qui en surprendront plus d'un. D'un festival de photographie XXL qui transforme des rues à des stages de sorcelleries dans un château.

L'été breton, ça a du bon ! L'émission "Ma France, l'été" pose ses valises en Bretagne pour vous faire découvrir un festival de photographie qui s'affiche en XXL dans les rues de la commune de La Gacilly.

"Ma France, l'été" s'installe à Rennes pour vous proposer un panorama découverte de la région bretonne dans toute sa splendeur : initiatives culturelles, expositions, châteaux et biodiversité.

Déambuler à travers les photos XXL dans La Gacilly

Chaque année, près de 300 000 spectateurs défilent devant des œuvres géantes qui habillent littéralement les rues, les jardins et les venelles de la ville. Le tout, totalement gratuit.

L'événement a été créé en 2004 par Jacques Rocher, le fondateur de la maison de cosmétiques Yves Yves Rocher.

Le président du festival, Auguste Coudray intervient sur France Bleu pour présenter l'édition 2022. On peut découvrir, dans cette 22e édition, des photos en couleur et en noir et blanc, sur le thème des "Visions d'Orient".

Une "école des sorciers" made in Bretagne

Les fans de la saga Harry Potter seront probablement ravis. Le château Le Rocher Portail de Saint-Brice-En-Coglès, en Îlle-et-Vilaine, inspiré des histoires de JK Rowling, proposera des journées sur le thème de l'école des sorciers.

Le propriétaire Manuel Roussel est dans "Ma France, l'été" pour raconter cet incroyable défi : accueillir des apprentis sorciers en fin d'année 2022. Au programme, diners des sorciers ou encore des soirées à thème. Gare aux mauvais sorts dans ce château qui dispose de sa propre grande salle, comme à Poudlard.

Préserver la biodiversité, près de chez soi

Avec l'entreprise coopérative Terre vivante implantée au Mans, Sylvain Lefebvre participe à la websérie “La vie secrète du jardin".

Dans des vidéos engagées dans le domaine de l'écologie, on peut découvrir les règles d'or à suivre pour entretenir un maximum de biodiversité à domicile, apprendre à connaître les oiseaux de nos jardins, comprendre les insectes indispensables à la pollinisation des plantes, l'utilité d'une mare, ou encore l'observation des papillons !

L'initiation verte du jour met en avant l'association "Les Racines du blavet", qui regroupe 14 agriculteurs du Centre-Bretagne qui s'engagent pleinement envers la biodiversité. Qu'ils soient éleveurs de porcs ou de volailles, producteurs de lait ou de céréales, tous mettent des actions concrètes en place pour l'environnement. Julie Le Flour nous présente ces actions dans l'émission.

Retrouvez également dans cette émission la conteuse Damenora accompagnée de l'artiste Ozégan.