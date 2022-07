Dijon : l'histoire d'Alésia, des fantômes et une chouette

Le centre ville historique de Dijon et son palais des ducs et des états de Bourgogne

"Ma France, l'été" vous offre une échappée sur la Bourgogne en s'installant à Dijon. C'est l'occasion de découvrir la ville des ducs de Bourgogne, mais aussi les environs avec le Muséoparc Alésia à Alise-Sainte-Reine.

Sur les traces d'Alésia en Côte-d'Or

Le site archéologique d'Alésia cache les vestiges d'un site exceptionnel de l'époque de la Gaule. Ce lieu est aujourd'hui attaché au MuséoParc Alésia, qui s'intéresse à l'histoire des vestiges du sièges de César jusqu'à la fin de l'Antiquité. Au total, ce sont 7 000 hectares à parcourir entre musée et vestige de la ville gallo-romaine.

Visite du musée, déambulation dans la ville gallo-romaine, statue de Vercingétorix érigée par Napoléon III : le directeur du Muséoparc Alésia Michel Rouger nous raconte l'histoire de ce patrimoine.

Chouette et chasse aux fantômes à Dijon

Connaissez-vous l'histoire de la chouette de Dijon ? "Ma France, l'été" vous raconte la légende autour de la chouette la plus célèbre de France. Celle-ci trône sur un mur de l'église Notre-Dame, construction de style art-gothique remarquable.

Mais pourquoi les Dijonnais et Dijonnaises caressent-ils tous la chouette ? La légende veut qu'un fantôme aurait hanté l'église. Caresser la chouette protègerait les esprits, le mythe s'est propagé depuis 1677. Attention à la manipulation : gare à ceux qui caresserait la chouette de la main droite. Il faut la toucher avec la main gauche, main du cœur, pour que les souhaits se réalisent. Il ne faut surtout pas croiser le regard d'une mystérieuse salamandre cachée sur la façade : elle annulerait vos souhaits !

Guide conférencière à l'office de tourisme de Dijon métropole, Sylvain Bienz nous raconte cette histoire de chouette et de fantôme.

Les histoires de fantômes dans la région, Julie Laurent et Nicolas Delancray les connaissent bien. Ces deux passionnés sont spécialisés dans l'investigation autour du paranormal. Ils partagent leurs expériences sur leur site internet Spirit Xperienz ainsi que sur leur chaîne Youtube qui réunit trente mille abonnés. Ils nous racontent leurs histoires les plus incroyables dans des lieux abandonnés de la région.

Découvrez également le témoignage d'Olivier Casanova, un artisan qui fabrique des luminaires, des meubles et de la décoration grâceà des objets et des matériaux chinés ou récupérés en plus ou moins bon état. Il a créé son entreprise de recyclage SOLENZA21CREATION.

Toujours sur le thème de l'écologie, Alice Jannet, coordinatrice de l'association Arborescence à Dijon nous parle des aménagements urbains écologiques.