Dordogne : Lascaux, canoë, culture internationale et piscine naturelle !

Et si on allait se promener dans le berceau de l'humanité ? France Bleu vous invite aujourd'hui en Dordogne, à Montignac-Lascaux avec Johann Guérin et Julien Pelé.

La Grotte de Lascaux : l'incontournable de l'étape

Si la grotte originale ne peut plus être visitée depuis 60 ans, plusieurs facsimilés sont venus offrir aux visiteurs l'expérience unique de remonter dans le temps. Aujourd'hui, c'est Lascaux 4 qui ouvre ses portes aux spectateurs : "C'est la réplique intégrale contrairement à Lascaux 2, qui ne reprenait que 80% des peintures. Et dans Lascaux 4, on a des espaces scénographiques et muséographiques qui nous permettent d'aller plus loin dans la compréhension des techniques et des messages que voulait nous donner l'homme de Cro-Magnon" nous explique Clémence Djoudi, responsable Communication et Commercialisation de la Semitour, société qui assure la gestion de Lascaux 4.

Quant à savoir dans quel état se trouve la grotte originale, fermée à cause de champignons qui se développaient au fur-et-à-mesure des visites, "il se dit que la prolifération du champignon est maîtrisée", nous explique Clémence en rappelant que la liste des autorisés à voir la véritable grotte est plus que courte : "C'est le conseil scientifique qui est lié au Ministère et à Madame la Conservatrice qui ont ce privilège là".

Exploration au fil de l'eau

Explorons la Vallée de la Vézère, mais pas n'importe comment ! Avec Canoë Family , Hugo Dupré vous propose une découverte au fil de l'eau : "On part tranquillement de Montignac-Lascaux par la rivière, ils arrivent au pied de châteaux, les anciennes écluses, la traversée de Saint-Léon-sur-Vézère classé parmi les plus beaux villages de France, pour finir au site troglodyte de Roque-Saint-Christophe. On a vraiment une quinzaine de kilomètres où l'on a les plus beaux atouts à portée de mains". Dans notre podcast, Hugo vous explique les différentes visites que sa base propose. Et n'hésitez pas à vous servir du code promo "francebleu" en réservant votre voyage, notre invité vous offre une réduction : merci à lui !

Festival Cultures aux Cœurs : les cultures du monde à l'honneur

Jusqu'au 30 juillet, le Festival Cultures aux Cœurs s'installe à Montignac-Lascaux pour sa 42ème édition. L'objectif pour les 300 bénévoles : "On est au service de la culture, de la diversité culturelle, des échanges et du partage. C'est un moment important à Montignac-Lascaux" nous explique Cédric Mariette, le programmateur du Festival. Parmi les pays invités cette année : les Philippines, l'Arménie ou encore l'Argentine et le Vénézuela. Cédric vous explique tout de la programmation dans notre podcast.

Une piscine filtrée par les plantes !

C'est la fin du chlore à Montignac-Lascaux : l'ancienne piscine municipale fermée au public depuis 2018 est devenue un lieu de baignade biologique, une piscine naturelle où ce sont les plantes qui font office de filtre, ou presque : "Le traitement de l'eau se fait par les plantes et ça fonctionne bien. On a des contrôles réguliers et on a des résultats très satisfaisant" nous explique Philippe Hezard, le directeur général des services de la Mairie de Montignac, dans notre podcast. C'est passionnant.

