Dordogne : village troglodytique, montgolfières et Tour de France féminin

On poursuit notre tour de France en Dordogne à la recherche des incontournables de votre été en France. Johann Guérin et Julien Pelé vous emmènent à la rencontre de celles et ceux qui font vivre et connaître notre patrimoine.

Le village troglodytique de la Madeleine

C'est un lieu empli d'histoire que "Ma France, l'été" vous fait découvrir aujourd'hui. Direction Tursac pour y découvrir le village troglodytique de la Madeleine avec Louis Hamelin, directeur du village. C'est là que vous pourrez découvrir, au détour de la Vézère, un vrai village habité par nos ancêtres préhistoriques et moyenâgeux. Et le site est empli de vestige du passé : "Il y a des restes de feu notamment. Et sur la partie médiéval, il y a des maisons qui étaient encore habitées il y a 150 ans, il y a une chapelle magnifique dédiée à Marie-Madeleine et il y a les vestiges d'un château qu'on essaie de défricher depuis une quinzaine d'années" nous explique Louis. Mais ça ne s'arrête pas là ! Une gravure de Mammouth, présente sur un fragment d'ivoire provenant d'une défense de... mammouth ! Et à l'époque de sa découverte, en 1864, ce dessin va permettre de dessiner l'histoire de l'Homme : "Ca va paraître d'attester, avec une preuve irréfutable, que l'Homme vivait au temps des mammouths. Et aujourd'hui on le sait, mais pas à l'époque. Ca a été une preuve très importante pour les disciples de Darwin". Dans notre podcast, Louis Hamelin vous raconte ce que l'on sait de la vie de nos ancêtres dans ce village et ce qu'elle peut dire de notre futur.

Louis Hamelin, directeur du village troglodytique de la Madeline dans "Ma France, l'été" © Radio France - Nathalie Coursac

Depuis 15 ans, Louis fait donc "revivre ce village pour retrouver son âme au Moyen-Âge". Pour ça, le village accueille chaque été des métiers ancestraux et fait revivre des traditions ancestrales comme le pistage animalier. Parmi les activités que l'on retrouve : une ferme paysanne avec une véritable portée pédagogique. Louis, Johann et Julien vous explique tout dans notre podcast.

Un peu plus près des étoiles

Julien Suvé, directeur des Montgolfières du Périgord © Getty - Nathalie Coursac

Après une carrière chez les Pompiers de Paris, Julien Suvé s'est reconverti en pilote de montgolfières ! Déjà passionné par le ballon, il a découvert le Périgord et a repris la société " Les Montgolfières du Périgord " en avril 2022. Depuis, sur les réseaux sociaux , il nous fait profiter de sa vue au quotidien, au dessus du Périgord. Il vous explique tout dans notre podcast.

Montignac-Lascaux : ville arrivée du Tour de France féminin

Laurent Mathieu, Maire de Montignac-Lascaux © Radio France - Nathalie Coursac

La 3ème étape du Tour de France féminin arrive donc au cœur de Montignac-Lascaux ce 25 juillet. Après 174 kilomètres de course, les coureuses vont donc arriver en plein village, "une fabuleuse façon de faire de la publicité pour notre territoire, qui est un territoire riche où il fait bon vivre, qui est agréable avec plein de choses à faire" nous explique Laurent Mathieu, Maire de Montignac-Lascaux. Et il faut dire que ce n'est pas le premier événement de cet été à se passer à Montignac-Lascaux ! Monsieur le Maire nous explique tout de la préparation de l'arrivée du Tour de France féminin (1 kilomètres de barrières posées, notamment) et des événements de cet été.

Un hôtel et un restaurant 100% sans déchets !

Chloé et Mathieu Métifet de l'hôtel-restaurant Le Centenaire © Radio France - Nathalie Coursac

C'est un établissement 4 étoiles, Le Centenaire , aux Eyzies-de-Tayac, qui innove. Dans ses 19 chambres et suites, "il n'y a plus de déchets". Pas de capsules de café, pas de plastique, pas de coton jetable pour le démaquillant par exemple. Et tout cela n'empêche pas l'établissement d'être considéré comme de l'hôtellerie haut-de-gamme. Un challenge de 5 ans qui a mobilisé l'artisanat local comme le raconte Chloé Métifet, directrice de l'hôtel. Et cette réflexion 0 déchets, elle se poursuit aussi dans l'assiette ! Jeter le moins possible, composter, mais aussi puiser dans la culture locale, Mathieu Métifer, chef du restaurant de l'hôtel vous explique tout dans notre podcast.

Johann Guérin et Julien Pelé accompagnés des invités de "Ma France, l'été" sur France Bleu à Montignac-Lascaux © Radio France - France Bleu

