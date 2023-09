En direct des derniers préparatifs de la Braderie de Lille

Dernière étape de notre grande tournée de l'été sur France Bleu : Lille ! Robin Bernaud et Laurent Dereux sont en direct du centre de la ville à la découverte des derniers préparatifs de la braderie.

80 kilomètres de trottoirs, 3000 emplacements réservés par les Lillois, 600 brocanteurs professionnels, 500 tonnes de moules : derrière ces chiffres impressionnants se cachent l'une des manifestation culte de la rentrée en France, la Braderie de Lille ! Véritable fleuron de notre patrimoine, la braderie nous vient d'une tradition ancestrale que vous explique Laurent Dureux, de France Bleu Nord, dans notre podcast.

À lire aussi Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les moules-frites de la braderie de Lille

Aujourd'hui, la Braderie de Lille est un événement plus que festif et fédérateur. A tel point que Dalida, ou plutôt Sandy, cartonne sur les réseaux sociaux :

"Laissez-moi brader" - Votre Tube de la rentrée ! Braderie de Lille 2023

Derrière cette vidéo et ce carton sur les réseaux sociaux, un succès artisanal : "Tout est fait maison ! On a identifié quelques endroits de la ville et on a tourné en deux heures, avec deux caméras. Et ensuite on a enregistré le texte" nous explique Baptiste Monnot, directeur de la communication de Lille. Et plus qu'un hymne, c'est aussi une bonne action puisque différents titres de chansons ont été étudiés et détournés comme "Fripes from desire" ou encore "Bradé comme jamais", d'autres auraient d'ailleurs pu voir le jour : "On en avait une trentaine à peu près. On avait 'Sous les sunlights des moules-frites' ou 'Brader à perdre la raison'. On s'est beaucoup censuré". Ces slogans, vous lez retrouvez sur différentes affiches disponibles à la vente dans le village des médias et dont les bénéfices seront reversés au Secours Populaire.

À lire aussi Le clip de la braderie de Lille n'en finit pas de faire le buzz

Après la modernité, la tradition avec le retour du tas de moule : "Il a eu besoin d'être un peu réorganisé et un peu recadré". Et ces moules vont servir ! "Elles sont recyclées ! Depuis plusieurs années, il y a une entreprise qui fait des petits objets de décoration et ça fonctionne bien". Et c'est dans la plus pure tradition de la Braderie : "C'est le premier événement éco-responsable d'Europe. On est que dans la seconde main, rien n'est neuf".

À lire aussi VIDÉO Les conseils indispensables pour le record mondial de chenille France Bleu Nord à la Braderie de Lille

Baptiste Monnot, directeur de la communication de Lille © Radio France - Nathalie Andrée

Parmi les grands événements de la braderie : la tentative de record du monde de chenille avec France Bleu Nord ! "France Bleu Normandie a battu le record à l'Armada il y a quelques semaines avec 3940 participants et on s'est dit que la Braderie de Lille, c'était l'occasion de battre nous amis normands. Il faut être 3941" nous explique Laurent Dureux. Rendez-vous donc à 14h, façade de l'esplanade !

Dans le reste de l'émission :

Nablezon, créateur de contenu et photographe lillois © Radio France - Nathalie Andrée

Sur les réseaux sociaux, Nablezon raconte l'histoire de sa ville, Lille, et sa région : "Le but c'est de raconter l'histoire de Lille .Juste une photo, ce n'est pas intéressant. C'est ce qu'il y a derrière ". Dans notre podcast, il vous donne les meilleurs spots pour faire des photos à Lille . Ce weekend, le créateur de contenus sera notamment sur les marches de l'Opéra pour présenter son livre "Lille, tout simplement" : 150 photographies de la ville réunies en un seul ouvrage.

Nablezon et Caroline Sonrier, directrice de l’Opéra de Lille © Radio France - Nathalie Andrée

L'Opéra de Lille est l'un des bâtiments les plus impressionnants de la ville. Véritable trésor du patrimoine lillois en plein centre de la ville, l'Opéra fête les 100 ans de son ouverture. Caroline Sonrier, directrice de l’Opéra de Lille**, vous raconte son histoire et le programme de cette saison anniversaire dans notre podcast. Au fait, vous savez quel est le lien entre l'Opéra de Lille et Edith Piaf ? On vous raconte tout !

Depuis le début 2023, l'association Linkee s'est installée à Lille. Première association d'aide alimentaire des étudiants en France, Linkee "récupérer les invendus et les surplus de tout types de commerçants et on les redistribue aux étudiants tout simplement". L'association partenaire de la Braderie de Lille pour récupérer les surplus dimanche à la fin des festivités. Association nationale avec des antennes à Bordeaux, Lille, à Lyon, en Île-de-France et à Toulouse, les bénévoles ont fait le tour des festivals franciliens cet été pour récupérer près de 4 tonnes de nourriture. Brice Benazzouz, responsable d'antenne Linkee vous explique comment vous pouvez les aider dans notre podcast !

Robin Bernaud et Laurent Dureux de France Bleu Nord devant le Village des Médias de la Braderie de Lille © Radio France - Nathalie Andrée

Une émission réalisée en direct de la Braderie de Lille avec la complicité des équipes techniques de France Bleu Nord.