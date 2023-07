Breton ou normand ? Le Mont Saint-Michel est avant tout "universel"

Lieu éminemment spirituel et culturel, le Mont Saint-Michel attise curiosité et émerveillement. Ce rocher de 4km² est l'un des lieux les plus touristique de France.

En direct depuis l'Hôtel-restaurant Le Relais Saint-Michel, Johann et Yannick nous emmènent à la découverte de celles et ceux qui font vivre ce haut lieu de notre patrimoine français. Mais d'ailleurs, on est où en étant sur le Mont Saint-Michel ? En Bretagne ou en Normandie ? Sempiternelle question qui n'en finit pas de faire débat et pourtant il y a bien une réponse : "Le Mont Saint-Michel est posé au centre de ce qui ressemble à une baie divisée par un cours d'eau, le Couesnon, c'est la frontière entre la Normandie et la Bretagne. Et le mont est du côté normand de cette ligne" comme l'explique Yannick Leflot de France Bleu Cotentin, avant de rajouter "le Mont est universel ! Dès qu'on l'aperçoit, il rassure".

Maintenant que l'épineuse question est résolue, parlons un peu de son histoire à ce fameux Mont Saint-Michel. Et il faut remonter au VIIIème siècle pour débuter : "Un évêque fonde une première église en l'honneur de Saint Michel sur ce rocher entouré par le mer". Quelques siècles plus tard, au XIème, viendra s'ajouter l'abbaye romane dont nous fêtons cette année le millénaire. Si ses fondations sont religieuses, l'utilité du Mont a évolué au fil du temps : "C'était un grand centre de pèlerinage, plus important que Saint-Jacques-de-Compostelle au Moyen-Âge et puis le Mont est devenue une forteresse pendant la Guerre de Cent ans, qui résiste aux Anglais, puis une prison au XIXème". nous explique François Saint-James, guide conférencier. Dans notre podcast, notre invité vous explique ce que l'on sait de l'histoire plus ancienne de ce rocher remontant jusqu'à la préhistoire ! Incroyable.

L'abbatiale fête donc son millénaire cette année . Et il faut bien se rappeler que c'est une prouesse architecturale : "A 80 mètres de hauteur, sur ce rocher pointu, on décide de construire une église qui fait 80 mètres de longueur. Donc, le sommet du rocher n'étant pas assez large, il faut imaginer des pièces, des cryptes en dessous pour, au sommet, avoir une plateforme suffisamment grande pour une église importante" nous raconte Brigitte Galbrun, Conservatrice des antiquités et objets d'art. Pour le millénaire de l'abbatiale, une exposition, "La demeure de l'archange, 1000 ans d'histoire et de création" , vous attend dans l'abbatiale du Mont. Le but ? Montrer que ce n'était pas "qu'un environnement minéral. Il y avait de la couleur, des matériaux, que rien n'était trop beau pour Dieu. C'était un peu leur devise".

Brigitte Galbrun, Conservatrice des antiquités et objets d'art et François Saint-James, guide conférencier © Radio France - Johann Guérin

Outre son patrimoine historique, la baie du Mont Saint-Michel abrite un autre trésor : son écosystème ! Et il y en a du monde : "Il y a des phoques, des grands dauphins, les oiseaux. C'est tout un écosystème qui est en place. On part des petites algues jusqu'aux super-prédateurs comme les grands dauphins qu'on voit au large" nous explique Sébastien Provost. Il organise tout l'été des sorties en mer pour observer de plus près ces animaux, s'ils le veulent en tout cas : "Je plante le décor. On a plus de 90% de chance de voir des grands dauphins. On les verra parfois furtivement ou plus longtemps mais c'est la nature qui décide. On fait face souvent à des bonnes surprises, à des curiosités en permanence".

Sébastien Provost de Birding Mont-Saint-Michel © Radio France - Johann Guérin

Fabrice Fossey, directeur technique de l'Etablissement public du Mont-Saint-Michel © Radio France - Johann Guérin

Quant à Fabrice Fossey, directeur technique de l'Etablissement public du Mont-Saint-Michel, il nous explique l'impact environnemental des grands travaux réalisés depuis quelques années maintenant pour redonner au Mont ses lettres de noblesse : il est redevenue une île ! Notre invité vous explique tous les enjeux, notamment écologique, de ce retour à une forme insulaire et sur ce qu'il permet. C'est fascinant, de la "distribution" de l'écosystème au niveau de l'eau, tout a son importance.

Michel Rouget, le Directeur général de la Cité de la Mer de Cherbourg © Radio France - Johann Guérin

Petit détour aussi à la Cité de la Mer de Cherbourg avec son directeur général. Elu monument préféré des français en 2022, la Gare Maritime Transatlantique attire 101 000 visiteurs en juillet et août 2022, dont plus de 62 000 sur le seul mois d’août. Entre pédagogie et collections d'objets du Titanic, c'est tout un programme que vous propose la Cité de la mer. Michel Rouget nous raconte cette belle histoire et au micro de Johann Guérin et Yannick Leflot.

Johann Guérin et Yannick Leflot en compagnie des invités de "Ma France, l'été" depuis le Mont Saint-Michel © Radio France - France Bleu

Une émission réalisée avec la complicité des équipes techniques de France Bleu Cotentin.