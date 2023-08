La Creuse : "C'est un territoire où l'on ne peut pas s'ennuyer"

En direct de la Cité Internationale de la Tapisserie à Aubusson, Robin Bernaud et Alain Ribière vous invite au cœur de la Creuse pour en découvrir les merveilles.

La Cité Internationale de la Tapisserie

Les studios de France Bleu Creuse, délocalisée en pleine Cité Internationale de la Tapisserie © Radio France - Robin Bernaud

C'est donc au cœur de la Cité Internationale de la Tapisserie que se déroule "Ma France, l'été" aujourd'hui. "Un endroit d'exception dans une ville d'exception" comme le souligne notre animateur Alain Ribière en rappelant que la ville d'Aubusson est labellisée "Plus beau détours de France". Et il faut dire que cette Cité, c'était un grand pari : "C'était un vrai pari. Le patrimoine était dans une période de difficulté puisqu'entre 1990 et 2010, on ne savait pas trop ce que la tapisserie devenait. Et puis on a eu cette inscription à l'UNESCO, au patrimoine culturel immatériel de l'humanité" nous explique le directeur Emmanuel Gérard.

Et il faut dire que la tapisserie joue un rôle essentiel dans la Creuse et notamment à Aubusson : "Au début du XXème siècle, il y avait 2000 personnes qui travaillaient dans la tapisserie mais il y avait beaucoup de ces gens qui travaillaient à la tâche, chez eux, et très vite, l'architecture s'est adaptée pour avoir un métier qui permette d'avoir la lumière quand on tissait". Et cette tradition des métiers à la maison perdure : "Dans les ateliers, il n'y a pas de différence entre le privé et la vie professionnelle, on a l'atelier en bas de là où on habite, c'est fréquent".

Emmanuel Gérard, directeur de la Cité Internationale de la tapisserie © Radio France - Robin Bernaud

Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans cette Cité ? Et bien rendez-vous dans notre podcast pour le savoir ! Mais entre les grandes pièces de maître et les répliques de la carte de la Terre du Milieu, il y en a pour tout le monde !

