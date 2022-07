Franche-Comté : la maison de Pasteur, les 1000 étangs et la plus vieille verrerie de France

"Ma France, l'été" s'installe à l'Est pour vous faire découvrir la Franche-Comté et ses secrets bien nichés. Au cœur du patrimoine de la région, on trouve Arbois dans le département du Jura. Cette commune de 3 400 habitants est surnommée "le pays de Louis Pasteur". On y trouve la maison familiale du scientifique, conservée en l'état lorsque l'inventeur du vaccin contre la rage y a vécu.

Découvrir le laboratoire et le billard de Louis Pasteur

Dans la seule maison dont il était propriétaire, Louis Pasteur aimait séjourner en famille ou entre amis. On peut aujourd'hui découvrir la maison conservée intacte et découvrir la manière dont il vivait. Le billard pour se distraire est toujours en place, tout comme le laboratoire personnel du scientifique. Venir à Arbois est également l'occasion de découvrir un patrimoine hors du commun, de préférence à pied pour admirer les rues et les jolies façades ou encore le Musée de la Vigne et du Vin du Jura, au cœur du Château Pécauld.

Directrice de Terre de Louis Pasteur, Sylvie Morel nous dévoile les secrets de la conservation de ce lieu. Elle revient sur la vie de Louis Pasteur et nous donne des pistes d'excursions dans la région.

Les 1000 étangs, vestige de l'âge glacière en Haute-Saône

En Haute-Saône, au pied des Vosges, se situe le plateau des 1000 étangs. Cette vaste étendue de 220 kilomètres carrés a gardé des traces de la dernière ère glaciaire il y a douze millénaires. On surnomme la région "la Petite Finlande" en raison de son sol creusé. On trouve dans les tourbières des espèces protégées et parfois menacées.

À proximité des lacs, on trouve la Planche des Belles Filles, point culminant du département de la Haute-Saône, connue pour son étape du Tour de France. Pour découvrir au mieux ce patrimoine, un couple a décidé d'accueillir les visiteurs au cœur d'une petite ferme éducative et itinérante. Pierrot et Perrine nous racontent leurs "P’tits sentiers An’imés".

La plus vieille verrerie de France

Nichée en Haute-Saône, la plus vieille verrerie de France a su conserver son activité. La verrerie La Rochère transforme le verre en œuvre d'art. La particularité de cette entreprise ? Proposer des pièces de luxe mais aussi des objets accessibles à tous. La verrerie a su maintenir son activité grâce aux nouvelles techniques industrielles. Ils touchent à tout et peuvent même travailler sur les carrés du verre du métro ou encore dans nos salles de bains.

Le directeur commercial des "arts de la table" chez La Rochère, Nicolas Bigot, nous raconte l'histoire de cette entreprise hors du commun.

Retrouvez également la tradition des élevages de chevaux comtois avec Julien Dugois, éleveur aux Attelages du Val d'Amour, ainsi que Mikaël Demenge, un community manager hors pair, qui sait présenter sa ville de cœur comme personne.