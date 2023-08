La Gironde : une terre d'histoire à découvrir !

Rendez-vous dans le plus grand département français pour Robin Bernaud et Dominique Bourdot à la découverte des trésors de la Gironde !

Le Château ducal de Cadillac

Rafaëlle Coudrais-Duhamel, chargée des publics et de la communication du Centres des Monuments Nationaux © Radio France - Robin Bernaud

Le Château ducal de Cadillac fait vraiment partie des incontournables de la région ! Témoin de l'histoire de la région, "c'est un grand château qui s'impose dans ce village médiéval et qui domine la Garonne et la ville" nous explique Rafaëlle Coudrais-Duhamel, chargée des publics et de la communication du Centre des Monuments Nationaux.

Expérience immersive "Le banquet" au château ducal de Cadillac

Et pour cet été, la château a imaginé une nouvelle manière de découvrir le lieu et son histoire : une aventure immersive : à mi-chemin entre un "escape Game" et une performance artistique, cette expérience innovante vous projette tout droit au XVIIe siècle où vous vous immiscerez dans le palais d'apparat du duc d'Epernon. Rafaëlle vous explique tout dans notre podcast et revient sur la riche histoire du château, notamment sur sa face un peu plus sombre : le château était la première prison pour femmes de France !

La fin de la guerre de Cents Ans : c'est en Gironde !

On se téléporte un peu dans le temps ! Direction le 17 juillet 1463 à Belvès-de-Castillon : John Talbot et son armée anglaise vont être totalement anéantie grâce à une nouvelle arme, le canon ! "Le canon à Castillon est calibré, précis et capable de tuer des quantités de personnes" nous précise Eric Le Collen, metteur en scène de cette "évocation" de la bataille . Aujourd'hui, ce sont 600 bénévoles qui reconstituent à l'aide de moyens pyrotechnique cette fresque historique. 1h35 d'un film vivant, devant nous. Notre invité vous raconte tout !

Dans le reste de l'émission :

Tétraplégique depuis un accident de plongée en 2017, Martin Petit s'engage sur les réseaux sociaux et y prône l'inclusion © Radio France - Robin Bernaud

Devenu tétraplégique en 2017 après un accident de plongeon sur une plage landaise, Martin milite pour l'inclusion sur les réseaux sociaux : "Je préfère mettre en avant les difficultés que je peux rencontrer qui sont des difficultés rencontrées par d'autres et discuter autour d'une table et trouver des solutions". Il nous raconte tout au micro de Robin et Dominique dans les studios de France Bleu Gironde et vous présente son projet "Résilience", un projet au cœur des zones les plus reculées de notre planète pour prouver que, même en situation de handicap, des exploits incroyables peuvent être réalisés.

LE JOUR DE MON ACCIDENT

Les amateurs du Tour de France vont pouvoir profiter d'une petite piqure de rappel grâce au Criterium de Castillon-la-Bataille en partenariat avec France Bleu Gironde ! Selon son organisateur, Georges Barrière, c'est l'opportunité "pour le public et les jeunes, d'approcher les coureurs de près". Mais ça, c'est pour après les 1 kilomètres et demi de côte à parcourir 30 fois, à tel point que le circuit "est qualifié comme le circuit le plus difficile de France". Voilà qui est dit ! Georges Barrière vous explique tout dans notre podcast.

Philippine Viaud de la Water Family avec nos animateurs Dominique Bourdot et Robin Bernaud © Radio France - France Bleu