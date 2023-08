Dernier jour à Besançon pour Robin Bernaud ! Aux côtés de Marie-Ange Pinelli, on voyage sur les traces d'un alcool interdit, de deux auteurs cultes et de beaux livres made in Besac' !

La grande histoire de l'absinthe en Franche-Comté

C'est un produit "bien de chez nous" nous dit Bertrand Vinsu, producteur bisontin, en parlant de l'absinthe, la "fée verte" comme on la surnomme parfois. Interdite en 1915 parce qu'elle "rendait fou", l'absinthe a fait les frais du lobby du vin de l'époque mais aussi de la volonté du clergé et de l'Etat de mettre fin à l'alcoolisme. Dans un documentaire intitulé "L'interdite", Bertrand Vinsu nous raconte la petite histoire de l'absinthe pour répondre "aux croyances locales. On m'a raconté plus ou moins n'importe quoi sur l'absinthe".

Et de ce documentaire est né une belle idée : "On s'est dit que ça pouvait être sympa de travailler sur une nouvelle absinthe, on a essayé de reproduire un peu ce qu'il se faisait avant l'interdiction. On a travaillé cette recette qu'on a appelé 'L'interdite'". Le réalisateur vous explique tout dans notre podcast !

Dans le reste de notre émission :

Amoureux de beaux livres et de Besançon, Alain Mendel a créé les Editions du Sekoya , une maison d'édition à Besançon ! Une vraie aventure qui a commencé autour d'une idée de livre sur les cours et les jardins de Besançon. Il vous raconte toute l'histoire de sa maison d'édition au micro de Robin Bernaud et Marie-Ange Pinelli.

On ne le sait peut-être pas assez, la maison de naissance de Victor Hugo se trouve à Besançon. S'il n'y reste que 6 semaines et n'y reviendra jamais, Victor Hugo n'a jamais oublié Besançon et Besançon n'a jamais oublié Victor Hugo. Aujourd'hui, sa maison de naissance se visite, est devenue un lieu de réflexion et de promotion des valeurs défendues. Autre écrivaine célèbre qui a vécu à Besançon : Colette ! Lise Lezennec, Responsable scientifique et culturelle de la Maison natale de Victor Hugo à Besançon vous explique tout dans notre podcast.

Collecter, trier, valoriser et vendre à petit prix tous les objets du quotidien : voilà l'objectif de La Ressourcerie Res'Urgence à Scey sur Saône. Meubles, vêtements, jouets ou encore vaisselle : tout le monde y trouve son bonheur ! Astrig Balian, chargée de communication La Ressourcerie Res'Urgence vous explique tout dans notre podcast.

