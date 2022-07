La Rochelle : ses célèbres Tours et son quartier street art

La Rochelle ne serait pas La Rochelle sans ses trois célèbres Tours. « Ma France, l’été » vous propose aujourd’hui d’en savoir plus sur leurs origines, mais aussi de les découvrir autrement, grâce au regard que porte sur elles et sur toute la ville un photographe rochelais. Et c’est un autre Rochelais qui nous guide pour la visite du quartier du Gabut qui abrite des fresques de street art. On revient ensuite au Vieux-Port, pour parler déchets et préservation de la mer.

Alors, aujourd’hui, on met son chapeau et ses lunettes de soleil, et on part visiter La Rochelle avec les meilleurs guides de la ville !

Les Tours de La Rochelle, gardiennes de la ville

À l’entrée du Vieux-Port, les Tours de La Rochelle, qui offrent une vue imprenable sur la ville et ses environs, incarnent à elles seules l’histoire de la cité maritime. Construites au XIVe siècle, la tour Saint-Nicolas et la tour de la Chaîne défendaient l’entrée du port, tandis que la tour de la Lanterne servait de phare mais aussi de prison. De gardiennes de la ville, elles en sont aujourd’hui le symbole : Stéphanie Lortholali, administratrice des Tours de La Rochelle, nous raconte leur histoire mouvementée.

La Rochelle en photo

Le regard d’un photographe peut nous aider à voir les choses, les gens et les villes autrement : c’est ce à quoi s’attache Patrick Frère, artiste photographe et amoureux de La Rochelle (mais aussi de toute la Charente-Maritime), à laquelle il a consacré une exposition il y a quelques années. On l’écoute nous parler des lieux qu’il préfère. On écoute aussi ses conseils pour bien photographier les monuments d’une ville.

Street art à l’honneur en plein centre-ville

Si La Rochelle est une ville très ancienne, elle est aussi résolument de son temps : le festival des Francofolies en est le signe manifeste. L’art urbain que l’on peut admirer en plein centre-ville en est un autre exemple. Le quartier du Gabut est ainsi entièrement dédié au street art : on peut y admirer des fresques qui se renouvellent régulièrement. Dominik Pagès Dardillac, dit « Marguerite la Rochelaise », est médiateur culturel à La Rochelle et féru d’art urbain. Il nous présente ce quartier, le plus grand centre d’expression urbaine de centre-ville en France.

Une légende, celle du « Phare du bout du monde » nous est racontée par André « Yul » Bronner, et pour l’initiative verte du jour, « Ma France, l’été » reçoit Angélique Fontanaud, présidente bénévole de l’association « Écho-Mer » qui mène des actions de sensibilisation sur le port, et notamment « Épuise ton déchet » qui ont lieu trois fois par semaine.