La Rochelle : son Aquarium et un port en miniature

« Ma France, l’été » est à La Rochelle, alors que les Francofolies battent leur plein. En direct du Vieux-Port, France Bleu vous présente aujourd’hui l’aquarium le plus visité de France, un parc à thèmes de bateaux miniatures et des chaises en briques de lait. Tout un programme !

La Rochelle a son Vieux-Port, ses trois célèbres tours, sa Grosse Horloge et son Aquarium ! On vous emmène d’abord plonger dans les 82 bassins que compte l’établissement et côtoyer les 12 000 animaux marins qui y vivent, faire une balade en bateau miniature et rencontrer des Rochelais amoureux de leur ville et de son patrimoine. On y va ?

L’Aquarium de La Rochelle, de génération en génération

L’histoire de l’Aquarium de La Rochelle est celle d’une passion familiale que l’on vous raconte avec la petite-fille du fondateur, Ambre Benier, aujourd’hui directrice de l’Aquarium.

L'un des 12 000 animaux marins que compte l'Aquarium de La Rochelle, qui reçoit près de 800 000 visiteurs par an © Getty - Adrian Hij/EyeEm

Un port miniature pour petits et grands

Une autre histoire de famille est à l’origine du curieux et merveilleux parc à thèmes de bateaux et manèges en miniature, situé à Saint-Savinien-sur-Charente, à 70 km de La Rochelle. Le “Port miniature” a été construit il y a 35 ans, le 14 juillet 1987. Bon anniversaire ! Stéphanie Dumerge, la fille du fondateur, a repris les rênes du parc et nous le fait visiter. On rêve d’aller y faire un tour en bateau.

Des anecdotes croustillantes pour découvrir l’histoire locale

Et puis encore des histoires et des anecdotes sur la ville et sa région avec le blogueur touristique NicoLaRochelle, et une légende, celle de la Fée Mélusine, que vient nous conter la guide Anne Lepelletier.

Une rue du centre historique de La Rochelle, dont le blogueur NicoLa Rochelle aime raconter les anecdotes © Getty

L’initiative verte du jour est celle de Manuel Chevreuil qui allie la préservation de l’environnement, l'utilité et l'esthétisme en fabriquant du mobilier à partir de briques de lait. C’est Urban’ext et c’est épatant.