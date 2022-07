La Rochelle : son vieux port et ses incroyables Francofolies

« Ma France, l’été » fait escale à La Rochelle pour trois jours. En direct du Vieux-Port, France Bleu vous fait découvrir les coulisses du festival des Francofolies qui ouvre aujourd’hui. On vous invite aussi à découvrir un bunker datant de 1941 et à flâner en bateau électro-solaire.

La Rochelle, cité maritime très ancienne, est célèbre pour son Vieux-Port, au pied des trois tours médiévales, emblématiques de la ville. Elle est aussi connue pour son festival de musique : les Francofolies, créé en 1985, s’ouvrent aujourd’hui mercredi 13 juillet, et on reçoit Pierre Pauly, programmateur, qui nous présente cette nouvelle édition.

On profite aussi de cette heure aux côtés de Quentin Lhui et Matthieu Moebs pour vous présenter La Rochelle et ses environs, grâce à des gens passionnés par leur ville, leur patrimoine et leur savoir-faire? On va vous faire découvrir un étonnant bunker, longtemps oublié, écouter une légende de la région et rencontrer un fabricant de couteau…

Le festival des Francofolies par la voix de son programmateur

Le festival des Francofolies a été créé en 1985 par Jean-Louis Foulquier et a vu passer les plus grands artistes. Dirigé depuis 2005 par Gérard Pont, c'est un festival de chansons francophones incontournable, qui rassemble chaque année plus de 150 000 spectateurs. Il s'ouvre ce mercredi 13 juillet avec notamment les concerts de Calogero, Mika et Gaëtan Roussel.

"Ma France, l'été" a la chance de recevoir aujourd'hui Pierre Pauly, programmateur du festival qui nous présente cette nouvelle édition, qui se partage comme chaque année entre têtes d'affiche et nouvelles voix, et entre des salles de taille et à l'histoire différentes. L'une des missions des Francofolies étant la découverte de nouveaux artistes, c'est ce festival qui a découvert Angèle en 2018 : il programme cette année une artiste encore quasi inconnue, Iliona. Pierre Pauly, qui écoute de la musique tout le temps, nous confie son coup de cœur : OK Lou.

L’histoire incroyable d’un bunker datant de la Seconde Guerre mondiale

Si vous êtes amateur de grande Histoire et de petites histoires, celle d'un bunker construit à La Rochelle en 1941 va vous passionner. C'est Marc Brauer, qui en est aujourd'hui le propriétaire qui vous la raconte.

Une promenade sur la Charente à bord d’un bateau électro-solaire

Les environs de La Rochelle offrent des paysages bucoliques et magnifiques. Pourquoi ne pas faire une balade à bord d'un bateau électro-solaire, qui préserve l'environnement et vous permet d'apprécier le calme et le charme de la Charente jusqu'à Saintes ? Pascal Duc présente son drôle de bateau, Le Bernard-Palissy 3, conçu par Alternatives Energie, pour une croisière au fil de l'eau : c'est l'initiative verte du jour.

Rencontres avec un conteur nommé Couteau et un fabricant de couteaux

Il s'appelle Philippe Couteau, mais son nom de scène et de conteur est “Bilout” : il nous conte “La légende de la repentie”, qui a donné le nom à l'une des plages de la région.

Sylvain Berthommé, le patron des Couteaux Farol, entreprise familiale de La Rochelle qui fabrique de façon artisanale des couteaux au design inspiré des animaux de la mer, vient nous parler de ses créations, comme le Cachalot Squelette.