La Sarthe : château, automobile et spectacle itinérant

France Bleu poursuit son grand tour des 44 locales et s'arrête aujourd'hui dans la Sarthe. Johann Guérin et Bruno Vandestick vous accompagnent à la découverte des trésors sarthois depuis les studios de France Bleu Maine.

Le château de Montmirail

Le château de Montmirail © Radio France - FO

Culminant à 320 mètres de hauteur et surplombant le village de Montmirail, le château est aujourd'hui inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Et cette hauteur n'est pas un hasard : "C'était totalement voulu à l'époque médiévale. Il est situé sur ce qu'on appelle une motte castrale et ça lui permet d'avoir une assise défensive sur toute la région" nous explique Kathleen Michel, Responsable événementiel et Community manager.

Kathleen Michel, Responsable événementiel et Community manager © Radio France - Johann Guérin

Le château fut aussi le cadre d'importants événements historiques comme la rencontre entre Henri II, roi d'Angleterre et son archevêque Thomas Becket, alors en exil dans le Royaume de France, suite à un désaccord sur la gestion religieuse du Royaume anglais : "Il y a eu une tentative de réconciliation qui n'a pas très bien fonctionné, puisque ça s'est soldé par un assassinat, quelques mois plus tard".

Les 5 et 6 août, comme chaque année, l'association Mons Mirabilis , organise une fête médiévale : "Il y a la fois dans le village un marché avec des artisans dans le village et après si on le souhaite on peut payer une entrée pour le parc du château pour profiter de toutes les animations mises en places". Feu d'artifice et soirée dansante sont notamment au rendez-vous.

Quant à savoir le lien qui existe, ou pas, entre ce château de Montmirail et le film culte Les Visiteurs, Kathleen vous explique tout dans notre podcast.

Le Mans, berceau de l'automobile

Pierre Bollée pour la voiture "L'Obéissante" © Radio France - Johann Guérin

Il y a 150 ans, la "mère" de toutes les voitures voyait le jour au Mans avec "L'Obéissante". Créée par Amédée Bollée, "L'Obéissante" accomplit le trajet Le Mans - Paris en 18 heures, devenant officiellement la première voiture à circuler dans Paris. 4 roues, 4,5 tonnes, 12 places, 40km/h : voilà pour les caractéristiques de cette première voiture en bonne et due forme. Pierre Bollée revient sur l'histoire folle de "L'Obéissante" prouvant, au passage, que l'automobile est une invention française.

L'Obéissante, d'Amédée Bollée © Radio France

Steeven le vrai : l'influenceur 100% sarthois

Originaire de Maresché, près de Beaumont-sur-Sarthe au Nord du Mans, Steven cumule aujourd'hui 1.600.000 followers. Après ses débuts en 2020, il vit uniquement de son activité de créateurs de contenus sur les réseaux !

Les mystères de la cathédrale, un spectacle itinérant

Jacques Gouin, comédien metteur en scène. © Radio France - Johann Guérin

C'est la dix-neuvième saison de ces spectacles itinérants proposés les soirs d’été. Au programme des "M ystères de la cathédrale " : une immersion dans l’Histoire, de la Cité Plantagenet, nom du quartier historique du Mans, et de la Cathédrale St-Julien. Ce sont plus de 1000 ans d'histoires qui vont dérouler sous vos yeux comme vous le raconte Jacques Gouin, comédien metteur en scène.

Qui nettoie si ce n'est toi ?

En juillet 2018, deux jeunes de 18 ans, Lucien et Alexis, créent l’initiative citoyenne “Qui nettoie si ce n’est toi ?” à La Ferté-Bernard. Leurs objectifs : lutter contre le fléau des déchets omniprésents, créer du lien social et sensibiliser par l’action concrète au respect de l’environnement.