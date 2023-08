Le Berry : terre de refuge pour George Sand et son fils

Direction le Berry et Châteauroux dans notre grande tournée d'été sur France Bleu à la rencontre, notamment, de George Sand et son fils Maurice avec Robin Bernaud et Sandrine Duval de France Bleu Berry.

Le Berry : le refuge de la famille Sand

Annick Dussault de l'association "Les Amis de George Sand" © Radio France - Robin Bernaud

Si l'on connait plus George Sand que Maurice, son fils, il n'en reste pas moins que le Berry et Maurice Sand, c'est une belle histoire d'amour. Il faut dire que les attaches de la mère sont fortes avec la région : "Le Berry était un lieu de ressourcement pour George. Chaque fois qu'elle a eu des problèmes dans sa vie, elle revient à Nohant , dans son parc, dans ce paysage de bocages qui la ressource" nous explique Annick Dussault de l'association "Les Amis de George Sand" . Et grâce à elle, le Berry a vu défilé les célébrités de l'époque : "Il y a toute une période où elle est venue avec Chopin, qu'il fallait distraire. Donc elle a invité tout le gratin de l'époque : Flaubert, Balzac, Delacroix et beaucoup de gens des mondes artistiques et politiques sont venus dans le Berry".

Et donc, il n'y a pas que George Sand qui était amoureux du Berry, il y a son fils aussi, Maurice Sand ! Peintre, marionnettiste reconnu ou encore illustrateur, il s'était installé un atelier dans le grenier de la maison familial à Nohant : "C'était un atelier où il pouvait s'épanouir artistiquement, concevoir ses marionnettes, faire ses tableaux. Ils avaient même un petit théâtre à domicile, à la fois pour les grands acteurs mais aussi pour les marionnettes". Avec notre invité, on revient aussi sur l'un des travaux qui ont réuni mère et fils : un livre sur les légendes du Berry.

Dans le reste de l'émission :

Douchka Volaric, Taille Basse sur Tiktok pour Ma France, l'été © Radio France - Robin Bernaud

"Différente, mais pas malade"*, c'est comme ça que se présente l'humoristique berrichonne Douchka Volaric, alias Taille basse sur les réseaux ! Elle cumule 1,3 millions d'abonnés sur TikTok.

Son défi ? Faire en sorte qu'on arrête de complexer les personnes dites "différentes" : "Après le premier confinement, j'ai créé mon compte TikTok et j'ai eu beaucoup de questions ou de moqueries sur ma différence. Et j'ai tout de suite voulu remettre les choses en clair en montrant qu'on peut être différent et avoir le droit d'être sur les réseaux et de vivre. J'ai toujours le sourire dans mes vidéos car je suis très heureux comme je suis". Elle partage son beau message avec Robin et Sandrine dans notre podcast !

Eric Bellet, Directeur du Festival DARC pour "Ma France, l'été" dans les studios de France Bleu Berry © Radio France - Robin Bernaud

Kendji Girac, Maxime Le Forestier, Selah Sue, Franz Ferdinand ou encore Les Franglaises sont à Châteauroux cet été dans le cadre du festival DARC ! Un festival unique en son genre qui n'anime pas que Châteauroux, mais toute une région en mélangeant grand concert et stage de danse. Eric Bellet, Directeur du Festival DARC vous explique tout dans notre podcast.

François Moreau, agriculteur : Les aromatiques du Berry © Radio France - Robin Bernaud