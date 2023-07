Le Mans : chimères, citadelle des anges et tri-porteurs pour le tri sélectif

Deuxième et dernière étape au Mans pour notre grand tour d'été des France Bleu à la rencontre des trésors de nos régions avec Johann Guérin et Bruno Vandestick depuis les studios de France Bleu Maine.

La Cité Plantagenêt et sa Nuit des Chimères

Stéphane Le Foll, Maire du Mans et Président Le Mans Métropole dans les studios de France Bleu Maine pour "Ma France, l'été" © Radio France - Mattéo Lebreton

C'est dans la sublime Cité Plantagenêt que se déroule l'un des incontournables estivaux en Sarthe : la Nuit des Chimères ! L'idée ? "C'est utiliser ce que nous a apporté la technique sur la projection d'images sur des lieux muraux comme l'enceinte romaine, l'une des plus belles d'Europe" nous explique Stéphane Le Foll, l'édile de la ville.

À écouter Le Mans et la Cité Plantagenêt

Cette année, le photographe Philippe Echaroux investit à nouveau l'ensemble médiéval avec 20 nouveaux portraits projetés à l'occasion du centenaire des 24h du Mans. Des pilotes aux commissaires de course en passant par les passionnés aux restaurateurs de la ville : place à ceux qui font vivre cet événement incontournable du Mans ! On en parle avec Stéphane Le Foll, Maire du Mans et Président Le Mans Métropole qui ne tarie pas d'éloges sur sa ville : "On y découvre une ville à l'échelle humaine. C'est une métropole de plus de 200.000 habitants mais qui restent une ville avec deux traditions très fortes : l'imbrication du monde rurale et agricole et du monde ouvrier".

Parmi les projets du Mans : la Sarthe ! La rivière qui, du propre aveu de l'édile, a été un peu oublié avec le temps ! "Il faut qu'on soit capable de la reconquérir, comme toutes grandes villes fait de fleuves et de rivières qui ont été les éléments structurants de l'implantation originelle". Aujourd'hui, des navettes électriques permettent de voguer sur la Sarthe pour découvrir l'enceinte romaine. Dans notre podcast, le Maire du Mans nous explique également la place de plus en plus importante du street-art dans la commune et son importance.

Etienne Fourmont, agri-tuber !

Etienne Fourmont, éleveur de vaches laitières dans la Sarthe et youtuber ! © Radio France - Johann Guérin

C'est le plus connu des agriculteurs qui font connaître leur quotidien et défendent l'agriculture sur les réseaux sociaux ! Etienne Fourmont, éleveur de vaches laitières dans la Sarthe, se lance aujourd'hui dans une nouvelle aventure, la sortie de son livre "Peace & Food" dans lequel il revient sur les clichés tenace sur son métier. Il nous explique tout dans le podcast de " Ma France, l'été ".

Le spectacle "La Terre" à Téloché

Sylvain Michoux, metteur en scène et auteur du spectacle "La terre" à la Citadelle des Anges pour "Ma France, l'été" © Radio France - Johann Guérin

Direction la Citadelle des Anges à Téloché , les anciens fours à chaux de la commune, à la découverte du spectacle estival "La Terre" une comédie du vivant pour éveiller nos consciences à un changement imminent et positif, avec joie et belle humeur, avec poésie et beauté, avec un réalisme pittoresque ! Sylvain Michoux, metteur en scène et auteur, revient sur l'histoire de ce spectacle dans notre podcast : un plancton, un champignon et une fourmi décide de se rebeller contre l'Humain.

Teaser La Terre 2023

Les Tri-porteurs

Pascal Coconnier, membre des Tri-porteurs © Radio France - Matté Lebreton

"Les tri-porteurs" s'engagent pour le tri sélectif et ramassent les canettes et bouteilles en plastique des grands événements comme les 24h du Mans. Et pour le centenaire, les tri-porteurs n'ont pas démérité et ont ramassé, entre autre 16 sacs de 1000 litres d'aluminium ! Mais ça ne s'arrête pas là : "Ce qu'on souhaite, c'est ces déchets ne soient pas simplement mis en décharge. Mais que tout ce qui est valorisable puisse être récupérer puis recycler ou revaloriser" nous explique Pascal Coconnier.

Johann Guérin et Bruno Vandestick accompagnés d'une partie des invités de "Ma France, l'été" sur France Bleu © Radio France - France Bleu