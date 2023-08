Direction le Puy-en-Velay, en Haute-Loire, à la rencontre des mystères et des légendes de la région. Robin Bernaud et Yann Terrou sont en direct du rocher de Saint-Michel d'Aiguilhe.

Le rocher de Saint-Michel d'Aiguilhe, sa chapelle et ses secrets

Michel Roussel, ancien Maire d'Aiguilhe et secrétaire du réseau européen des sites et des chemins de Saint-Michel. © Radio France - Robin Bernaud

Bienvenue donc à Puy-en-Velay et plus particulièrement sur le rocher de Saint-Michel d'Aiguilhe. "Un rocher à l'origine volcanique", nous explique Michel Roussel, ancien Maire d'Aiguilhe et secrétaire du réseau européen des sites et des chemins de Saint-Michel. "Un volcan est né sous l'eau puisque le bassin du Puy était un lac. Et quand il s'est vidé est apparu ce rocher, modifié par l'érosion et le temps. Aujourd'hui, il ne reste que la cheminée du volcan dans lequel un éboulis s'est formé et qui donne ces 82 mètres de masse rocheuse". C'est au Xème siècle que la chapelle fut rajoutée sur le rocher pour, entre autre, "développer le pèlerinage marial au Puy".

Modernisation, réfection, le lieu continue aujourd'hui de vivre. Il faut dire que le rocher et sa chapelle regorgent de secrets dont le plus précieux d'entre eux découvert en 1955 : "En creusant dans la chapelle à l'occasion de l'installation d'un nouvel autel, des ouvriers ont découvert deux plats superposés en cuivre à l'intérieur desquels un certain nombre d'objet ont été trouvés. On retrouve un Christ romain du XIème siècle, particulièrement beau, dans de belles proportions avec nu visage très serine et non souffrant en bois d'olivier. C'est la pièce maîtresse de ces découvertes". Ces objets, dont un croix en argent très rare, dont on ne connait pas l'origine sont à découvrir à l'intérieur de la chapelle. Notre invité vous explique tout dans notre podcast.

Dans le reste de l'émission :

Corinne Bringer, Présidente de Cap-Tourisme 43 © Radio France - Robin Bernaud

"Terre de géant", c'est le nom de ce concept que l'on peut découvrir au Puy-en-Velay. Né en 2016, ce spectacle immersif et numérique a été imaginé avec l'aide des équipes du Futuroscope de Poitiers. Au cœur de la chapelle désacralisée Saint-Alexis , "le visiteur va partir dans une aventure avec deux personnages : Alice, une guide, et Alec, un géant un peu particulier. Ils partent à la recherche des trésors et des secrets de la Haute-Loire". Un joli spectacle grand public qui réunit toute la famille mais qui sert aussi à faire revivre le patrimoine existant. Corinne Bringer, Présidente de Cap-Tourisme 43 vous explique tout dans notre podcast.

Spectacle Terre de géants au Puy-en-Velay (Haute-Loire)

Et si vous découvriez le Puy-en-Velay en trottinette électrique tout terrain ? C'est ce que propose Ivo avec La Trott'Ponote . Parmi les parcours : "Puy de Lumières". Notre invité vous explique : "Ce sont des projections sur 7 monuments de la ville. Et l'idée est de proposer de faire la balade de monuments en monuments pour expliquer le spectacle sur chaque monument et expliquer la signification derrière". Une activité familiale qu'Ivo vous présente dans notre podcast au micro de Robin et Yann.

Emmanuel Boyer, Directeur de l'Office du Tourisme du Puy-en-Velay © Radio France - Robin Bernaud

Et si vous voulez vous évadez dans le temps et l'espace, c'est possible à l'Hôtel des Lumières : "c'est un parcours avec plusieurs spectacles qui sont joués de salle en salle" nous explique Emmanuel Boyer, Directeur de l'OT du Puy-en-Velay. Un heure et quart de voyage et d'immersion vous attendent donc au Puy-en-Velay. Mais il y a un temps fort de la ville qui arrive dès le 13 septembre : les fêtes Renaissance du Roi de l'oiseau ! Une célébration ancrée dans l'histoire et les traditions de la ville . Notre invité vous explique de cet événement incroyable.

Baptiste Massin, coach sportif © Radio France - Robin Bernaud