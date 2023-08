Le temps : une affaire de famille à Besançon !

Direction Besançon et ses richesses ce midi dans "Ma France, l'été" ! Robin Bernaud et Thierry Eme, de France Bleu Besançon, sont vos guides dans le Doubs !

Le trésor de Besançon : l'horlogerie !

François Boinay, orlogeur © Radio France - Robin Bernaud

Le temps qui passe, c'est tout un art à Besançon. Et c'est art, c'est la profession de notre invité : François Boinay. Il se présente comme "orlogeur" : "Les orlogeurs étaient des horlogers qui allaient réparer chez les gens" nous explique-t-il. Et il faut dire que ces horloges avaient un rôle bien précis chez nos ancêtres : "Il ne faut pas oublier que les horloges, quand elles entraient dans la vie de la maison, allaient rythmer toute la vie de la maison et n'en sortait plus. Elle restait là et il fallait que les orlogeurs viennent les réparer dans la maison, dans la cuisine". Tradition, rôle de l'horloge dans la famille : François Boinay nous raconte tout dans notre podcast en ajoutant même la petite histoire de la contrebande en Franche-Comté !

Dans le reste de l'émission :

Florence Coutier, conservatrice du Musée-Parc des maisons Comtoises de Nancray © Radio France - Robin Bernaud

C'est un incontournable du secteur : Le Musée-Parc des Maisons comtoises. 35 édifices ruraux démontés puis remontés dans le parc : "Certaines ont fait des dizaines voire des centaines de kilomètres pour arriver jusqu'au Musée depuis 1983. On continue encore aujourd'hui d'acheminer des exemplaires de ces édifices" nous raconte Florence Coutier, conservatrice du Musée-Parc des maisons Comtoises de Nancray. Fournil, rucher, fermes : notre invitée vous explique tout au micro de Robin et Thierry.

Mikaël Demenge, fondateur de "Besançon, j'aime ma ville" et fondateur de "Besançon j'aime ma ville d'autrefois" © Radio France - Robin Bernaud

Voilà un véritable amoureux de Besançon. Mikaël Demange a créé notamment deux groupes Facebook : "Besançon, j'aime ma ville" et "Besançon, j'aime ma ville d'autrefois". De ces groupes, il en a fait une association, des livres et mêmes des cartes postales ! Il vous explique tout dans notre podcast avec une passion contagieuse pour sa ville !

Le Célestin, créateur d'un jeu grandeur nature à la découverte du village de Mouthier-Haute-Pierre © Radio France - Robin Bernaud

Saurez-vous trouver un sérum anti-venin de vipères ? C'est tout l'objet de ce jeu grandeur nature , en pleine vallée de la Loue, que nous présente "Le Célestin" dans notre podcast ! Propulsés le 25 juin 1911, vous devrez sauver le pauvre Ernest qui s’est fait mordre par une vipère en allant cueillir des fraises des bois ! Notre invité vous raconte tout dans notre podcast.

Comment moins et mieux consommer sans se ruiner ? C'est à cette question qu'a voulu répondre Samuel Lelièvre, directeur biodiversité et espaces vert à Besançon. Et il faut dire que ça marche puisque la ville a cultivé des légumes qui sont ensuite livrés à la Banque Alimentaire. Cette année, la ville a récolter plus de 2 tonnes de légumes ! Robin Bernaud vous a également parlé de l'association Linkee, une banque alimentaire dédiée aux étudiants : toutes les informations ici !