Les huîtres : une tradition de longue date pour le Bassin d'Arcachon

Dernier jour à Bordeaux pour Robin Bernaud dans la grande tournée des locales France Bleu ! Avec Dominique Bourdot de France Bleu Gironde, direction le bassin d'Arcachon et sa grande tradition ostréicole.

L'huître : l'incontournable du Bassin d'Arcachon

88% de la production européenne d'huîtres est française ! Véritable incontournable des repas de famille lors des fêtes de fin d'année, l'huître est l'un des emblèmes du Bassin d'Arcachon : "Le Bassin d'Arcachon a développé l'ostréiculture parce que Napoléon III a développé l'ostréiculture en France avec deux zones de parcs impériaux dont Arcachon. Il y a une tradition ostréicole à Arcachon extrêmement forte" nous explique Joël Dupuch, ostréiculteur bien connu des amateurs d'huîtres et des films de Guillaume Canet . Et avec les débuts de la Bourse, toutes "les grandes familles de Bordeaux avaient des métayers ou des fermiers et l'ensemble du bassin était cartographié avec des parcs à huitres, il n'y avait pas une zone libre". Aujourd'hui, à coups de régulations et de rééquilibrage, ils ne sont plus que 290 exploitants contre 1200 en 1960 : "On a suivi le parcours de l'agriculture qui, dans les années 60, a perdu beaucoup de petits agriculteurs. C'est pareil en ostréiculture".

Peut-être faut-il s'attendre à en perdre un peu plus d'ailleurs avec le réchauffement climatique. "Je n'ai pas le rapport du GIEC, je ne peux pas me prononcer mais je constate qu'effectivement l'eau est plus chaude de 1 degrés dans les prélèvements dans l'eau. L'huître est un 4x4, c'est un animal extrêmement solide qui a traversé d'autres crises que celle-là. Mais dans les élevages ça perturbe. Les élévations brutales de température d'eau, ce qu'on a actuellement avec des chauds/froids un peu plus brutaux, et quand il fait très chaud d'un coup, l'eau s'appauvrit en oxygène et l'huître souffre. Elle peut stressée, elle peut crevée. Donc c'est plus problématique pour nous de travailler avec des grandes chaleurs".

Son métier, il en parle avec une passion communicante au micro de Robin et Dominique ! Mais ce n'est rien comparé à sa réaction quand Robin Bernaud lui demande quel est son coin préféré du Bassin d'Arcachon. Retrouvez sa réponse ampli d'admiration pour son pays "hors du monde et hors du temps" dans notre podcast.

Dans le reste de l'émission :

Ancienne policière et gagnante de Koh-Lanta Caramona en 2008, Christelle Gauzet organise aujourd'hui des raids sportifs 100% féminins pour lutter contre le cancer du sein : le " Raid Défi d’Elles ". Le but ? Montrer aux femmes "qu'elles sont capables de faire de grande chose et qu'elles ont une puissance qu'elles ignorent, comme moi sur Koh-Lanta, je l'ignorais complétement". Elle vous explique tout dans notre podcast, c'est inspirant !

Les 14 et 15 août, Arcachon célèbre la mer et rend hommage aux marins et aux pêcheurs dans une ambiance conviviale et festive. Banquets, messes, concerts,... Emmanuelle Dréan

Directrice Événementiel et Animation à Arcachon, vous explique tout dans notre podcast !

Chaque année, 220 000 tonnes de CO2 sont produites par l'industrie du surf, un immense paradoxe pour un sport si proche de la nature. Et bien en Gironde, on essaie de faire bouger les choses puisque Nomads Surfing fabrique planches, accessoires et vêtements en matières éco-responsables ! Nicolas Thyebaut, co-fondateur de Nomads Surfing, vous raconte tout dans notre podcast.