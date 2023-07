Calais et sa région : Yves Saint-Laurent, ascenseur à bateaux et sensibilisation à la nature

Johann Guérin et Pascal Toth poursuivent le tour des immanquables de l'été à Lille et dans le Pas-de-Calais en direct des studios de France Bleu Nord à Lille.

Yves Saint-Laurent : Transparence

La cité de la Dentelle à Calais accueille une magnifique exposition reprenant une soixantaine de créations de célèbre couturier en s'intéressant particulièrement aux effets de transparence que le créateur a su créer en travaillant différents textiles et tout cela au service de la Femme : "Saint-Laurent commence à travailler dans des années synonymes d'une place nouvelle de la femme dans l'espace public. A la ville, et encore plus en haute-couture, Saint-Laurent va casser les codes et proposer des transparences très osées". Des accessoires, photos et vidéos viennent enrichir encore un peu plus l'exposition faisant place belle "aux robes des grands soirs". On en parle avec Anne-Claire Laronde, conservatrice en chef, directrice des musées de la ville de Calais.

Yves Saint Laurent : Transparences

Evidemment l'histoire de Calais est intimement liée à celle de la dentelle : "C'est vraiment une histoire d'industrie mais aussi, presque, la naissance de la ville en elle-même. En Angleterre, on invente la mécanisation du travail de la dentelle. Et quand certains vont enfreindre les lois et passer en contrebande, ils vont faire de Calais une ville de plus en plus grande qui va entièrement s'organiser autour de cette industrie qui est encore présente et active aujourd'hui". De nos jours Calais et Caudry, l'autre grand pôle de production de la région**, sont toujours les*\ *"fournisseurs privilégiés des fabricants de lingerie ou de couture qui travaillent majoritairement du haut-de-gamme ou la lingerie que l'on va retrouver dans le quotidien de chacun d'entre nous". Anne-Claire Laronde revient sur cette belle histoire dans notre podcast.

Jobissim : le réseau social de l'emploi

CV vidéo, aide à la recherche d'emploi et aide aux recrutements des entreprises, Jobissim est le fruit de trois étudiants de la région. On en parle avec Charlotte Marty, étudiante en communication à Lille et créatrice de contenus. Elle nous présente également son contenu personnel mettant en scène... ses chats ! Et ça cartonne, elle vous explique tout !

Arques : le Festival de l'Ascenseur à Bateaux

Restauration Ascenseur à Bateaux des Fontinettes

Pour fêter la fin de la restauration de l'ascenseur à bateaux des Fontinettes, la ville d'Arques propose un festival en l'honneur du monument historique du 12 au 14 juillet. Chimène Badi, le rappeur Ridsa ou encore le groupe 47Ter seront de la partie avec, en apothéose, le 14 juillet vers 23h avec un sublime feu d'artifices sur le Quai de Wadgassen. On en parle avec Cyril Estarellas, producteur du spectacle.

Eden 62 : des sorties nature pour protéger, aménager et sensibiliser

Chaque année, des espèces disparaissent, d’autres voient leur condition se détériorer au point d’ être menacées d’extinction. Le Département du Pas-de-Calais a confié la gestion de ses Espaces Naturels Sensibles (ENS), "des espaces naturels qui recèlent une grande biodiversité", au Syndicat mixte Eden 62 depuis 1993. Ce sont plus de 6.000 hectares d'espaces naturels qui sont protégés par près de 130 agents œuvrant au quotidien.

Eden 62 fête ses 30 ans avec une grande opération : "On invite la nature chez les gens. La volonté c'est que chacun, chez soi, laisse 2m² pour la biodiversité dans des jardins souvent trop entretenus et donc stériles. Et même sur un balcon on peut créer une petite balconnière avec des plantes mellifères ou des plantes aromatiques qui vont faire du bien pour les polinisateurs". On en parle avec Kevin Wiimez.

Pascal Toth et Johann Guérin, dans les studios de France Bleu Nord pour "Ma France, l'été" © Radio France - Johann Guérin

Escapades France Bleu © Radio France

