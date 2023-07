Lille et les Hauts-de-France : mines créatives, aviation et un surprenant jardin !

Direction Lille pour la suite de notre grande tournée d'été sur France Bleu ! Pascal Toth et Johann Guérin vous présentent celles et ceux qui font vivre l'été des Hauts-de-France !

Creative Mines : un ancien site minier reconverti en studio de cinéma

Direction Wallers-Arenberg à la découverte de ce lieu emblématique du passé minier du nord de la France. Après une importante reconversion, elles sont devenues un pôle d’excellence en image et médias numériques. Grâce à ses équipements complets, les cinéastes peuvent aujourd’hui y réaliser intégralement un film ! On en parle avec Aymeric Robin, Président de l'agglomération de la Porte du Hainaut et Maire de Raimes et Jérôme Copin, directeur de Créative Mines .

Lille Addict : où sortir et que faire à Lille ?

"Ma France, l'été", c'est aussi l'occasion de mettre en avant celles et ceux qui se démenent pour faire connaître les lieux incontournables et les événements de leur ville. C'est le cas avec Benjamin Clipet à la tête du site " Lille Addict ". Il nous explique tout dans notre podcast.

Le meeting aérien de Prouvy

Le 29 juillet, pendant le meeting aérien de Prouvy , vous pourrez découvrir des spectacles de voltige réalisés par les plus grands pilotes français et européens, dont la patrouille de France. On en parle avec Xavier Senechal.

Cité Nature Arras : un jardin étonnant !

Espace culturel avec des expositions permanentes divisées en trois parties : l’espace "nature", l’espace "alimentation" et l’espace "histoire". Entre les deux bâtiments industriels, se trouve un surprenant jardin de 15 000 m². On en parle avec Sylvie Laqueste.