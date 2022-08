Lorient : son festival interceltique, la citadelle de Port-Louis et la deuxième vie des voiles de bateaux

Johann Guérin et Jérôme Lebreton vous donnent rendez-vous depuis Lorient pour découvrir la culture bretonne, les bonnes adresses et le patrimoine de la région.

La musique bretonne a sans aucun doute son festival : le festival interceltique de Lorient. La 51e édition a lieu du 5 au 14 août prochain, au cœur de Lorient. Spectacles, concerts, animation : le festival fait bouger la ville et met en valeur la culture bretonne.

Directeur du festival, Jean-Philippe Mauras nous présente cette nouvelle édition sous un soleil resplendissant.

Le pays de Lorient à vélo

Chroniqueur sur France Bleu et YouTubeur, Evan Adelinet est une personnalité qui fait parler dans la région ! Ce passionné a ouvert un blog, Evan de Bretagne, où il part à la rencontre des Bretonnes et des Bretons à vélo. Lors d'un tour du pays de Lorient, il a enregistré neuf vidéos pour raconter la vie des personnalités locales et faire découvrir les lieux insolites.

Au programme : Hennebont, Larmor-Plage, Ploemeur, Bubry, Languidic, Cléguer, Inzinzac-Lochrist, Lorient et Inguinel.

Evan Adelinet vous raconte son aventure humaine !

Donner une seconde vie aux voiles des bateaux

Président et codirigeant de 727 Sailbags, Nicolas Veto redonne vie aux voiles des bateaux. Son projet ? Transformer les voiles qui ne sont plus utilisées pour braver mers et océans pour en bagages et sacs à main, prêt-à-porter et objets de décoration.

En réutilisant la matière des voiles, les créateurs prolongent la vie de ces toiles et mettent en avant un savoir-faire unique qui transporte tout un tas de valeurs.

Ce sont les voiles collectées qui servent d'inspiration pour créer de nouveaux objets. Niveau couture, les machines sont celles utilisées pour les voiliers !

De l'emploi et une valorisation de l'environnement

Optim’ism est une association engagée dans la transition environnementale et sociale. Elle agit à Lorient et aux alentours en mettant en place différents projets, dont l'accompagnement de fermes. Avec le parcours "Fais Pousser Ton Emploi", l'association a formé des futurs agriculteurs d'être recrutés afin de développer des fermes.

Pour en parler, Paul Gaultier et Justine Moron de l'association sont dans "Ma France, l'été".

Découvrez également la légende locale qui vous est contée par l'association du pays de Lorient "Il était une fois". C'est l'histoire de quatre camarades dans une menterie !